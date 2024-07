HELLA GmbH & Co KgaA, anciennement Hella KGaA Hueck & Co, est un fabricant allemand de technologie d'éclairage et de composants et systèmes électroniques pour l'industrie automobile. La société opère à travers trois segments : Automobile, Marché des pièces de rechange et Applications spéciales. Le segment Automobile comprend les activités d'éclairage et d'électronique et fournit des phares, des feux de signalisation, des lampes intérieures et de l'électronique d'éclairage, ainsi que de l'électronique de carrosserie, des systèmes et des composants de gestion de l'énergie et d'aide à la conduite. Le segment Aftermarket comprend le commerce de pièces et d'accessoires automobiles, les services d'étalonnage et de diagnostic pour les garages et le commerce de gros. Le segment des applications spéciales comprend les équipements d'origine pour les véhicules à usage spécial, tels que les bus, les caravanes, les machines agricoles et de construction, les véhicules municipaux et les remorques. Il développe et fabrique des systèmes d'éclairage, des composants électroniques et des systèmes et propose des pièces détachées, des feux latéraux de châssis et des accessoires.