L'équipementier automobile Hella enregistre une nette progression de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation

LIPPSTADT (dpa-AFX) - L'équipementier automobile Hella a réalisé un bond de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel au premier semestre de son exercice décalé 2022/2023. Entre juin et novembre, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 25,7% par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 3,8 milliards d'euros, a annoncé vendredi à Lippstadt le spécialiste des projecteurs, coté sur le MDax. Le groupe a bénéficié d'une augmentation de ses capacités de production de produits d'éclairage et d'une demande accrue dans le secteur de l'électronique.

Après correction des effets exceptionnels, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est élevé à 202 millions d'euros, soit près de 30 % de plus qu'un an auparavant. Le directoire a maintenu ses prévisions. A la fin de l'année, Hella a changé d'exercice pour passer à l'année civile /ngu/jha/.