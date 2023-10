Hellenic Dynamics PLC est une société basée au Royaume-Uni qui est un cultivateur et un fournisseur de produits finis de cannabis médical de norme pharmaceutique. La société est principalement impliquée dans la culture, la production et l'exportation de souches de tétrahydrocannabinol (THC) de cannabis médical séché sur les marchés européens. La licence de culture de la société autorise un total de 40 000 mètres carrés de surface de culture de cannabis médical. Elle produit également plus de 54 000 kilogrammes (kg) de fleurs séchées par an. La société opère à partir d'une installation d'environ 195 506 mètres carrés située dans les collines du nord de la Grèce.

Secteur Santé