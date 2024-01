Hellenic Dynamics PLC - cultivateur et fournisseur de produits de cannabis médical avec une installation dans le nord de la Grèce - reçoit la première tranche d'une subvention de l'UE dans le cadre du projet Horizon Europe. En juillet, l'entreprise a demandé avec succès une subvention de 304 425 euros dans le cadre du projet de l'UE. Le projet dispose d'un budget total de 9 millions d'euros et vise à "identifier les lacunes technologiques critiques et à inventer, optimiser, évaluer et démontrer les facilitateurs clés pour une intelligence artificielle optimisée", selon Hellenic. Mercredi dernier, Hellenic a reçu une lettre d'intention de financement de Piraeus Bank SA, l'une des plus grandes banques grecques, afin de "développer et faire croître ses activités pour le bénéfice à long terme des actionnaires".

Davinder Rai, directeur général, déclare : "En tant que seul cultivateur de cannabis médical à avoir reçu cette subvention de l'UE, nous sommes très heureux d'entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle en tant que membres du consortium de recherche Raido par l'intermédiaire de l'Union européenne. Les résultats de cette recherche devraient contribuer de manière significative à l'amélioration de la qualité et de la cohérence de nos produits, et nous aider à atteindre les objectifs de développement durable de l'entreprise grâce à la minimisation de notre consommation d'énergie."

Cours actuel de l'action : 3,53 pence par action, en hausse de 2,3 % à Londres mardi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 70%.

