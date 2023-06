Les actions d'Hellenic Dynamics chutent suite à l'annonce d'un changement de stratégie

(Alliance News) - Les actions de Hellenic Dynamics SA ont chuté mardi après que le cultivateur de cannabis médicinal ait annoncé un changement de stratégie opérationnelle.

Les actions de Hellenic Dynamics ont baissé de 27% à 0,12 pence chacune à Londres mardi matin.

Hellenic a déclaré qu'elle ne chercherait plus à obtenir la certification des bonnes pratiques de fabrication de l'UE, le processus de feu vert le plus "intensif" à atteindre pour tout cultivateur de cannabis médical, selon la société.

La certification BPF de l'UE présente également "très peu d'avantages pour le prix de vente final des produits".

Alors que l'industrie entre dans la phase "cannabis 2.0", de nombreux distributeurs médicaux ont construit leurs propres installations EU-GMP dans leurs bâtiments de distribution agréés en Allemagne, tout comme d'autres clients potentiels sur les autres marchés sur lesquels Hellenic Dynamics souhaite vendre ses produits. Pour cette raison, la société a décidé de ne pas investir des fonds et du temps considérables dans la construction et la certification d'une installation EU-GMP dans la phase actuelle de son développement. Hellenic se concentrera plutôt sur la culture et la fourniture de fleurs [bonnes pratiques agricoles et de collecte] à ses distributeurs certifiés BPF-UE, ce qui lui permettra d'économiser un temps utile et des dépenses considérables. Cela montre une fois de plus la nature évolutive des marchés européens du cannabis", a déclaré Hellenic.

En outre, Hellenic a déclaré qu'elle était en bonne voie pour lancer sa première culture de tétrahydrocannabinol cet été dans le nord de la Grèce.

L'entreprise basée à Londres a déclaré que l'installation de 195 506 mètres carrés est capable de produire plus de 54 000 kilogrammes par an de fleurs de cannabis médical séchées dans sa zone de culture de 40 000 mètres carrés lorsqu'elle est en pleine production. Cela en fait l'une des plus grandes zones de culture de THC en Europe, a déclaré Hellenic Dynamics.

Le marché du THC devrait atteindre 43,3 milliards d'euros par an d'ici 2027.

L'entreprise a également déclaré avoir décroché d'importantes remises auprès de son fournisseur d'équipement, ainsi que du matériel d'occasion inutilisé, afin de "maintenir les coûts aussi bas que possible", ajoutant que le nouvel approvisionnement fera baisser encore plus son coût énergétique.

Le directeur général, Davinder Rai, a déclaré : "Après avoir évalué l'évolution rapide de la dynamique des marchés européens du cannabis médical et vu les défis et les problèmes auxquels ont été confrontés d'autres cultivateurs, nous adaptons notre stratégie de croissance afin de tirer parti des opportunités qui émergent à la suite de ces changements.

"Notre approche consistera désormais à exploiter l'échelle, les faibles coûts d'exploitation et l'expertise de notre centre de culture pour répondre à la demande croissante des consommateurs finaux sur nos marchés cibles.

