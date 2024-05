Hellenic Telecommunications Organization S.A. figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications grecs. Le CA par activité se répartit comme suit : - téléphonie mobile (45,5%) : 7,4 millions d'abonnés à fin 2022 ; - prestations de télécommunications fixes (44,3%) : prestations de téléphonie fixe locale et longue distance, de communication internationale, de publiphone, de vidéoconférence, etc. ; - autres (10,2%) : vente de cartes prépayées et d'équipements télécoms, prestations de services Internet (n° 1 grec), de communication par satellites, de transmission de données, de services d'annuaires, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Grèce (91,2%) et Roumanie (8,8%).

Secteur Services intégrés de télécommunications