Hellenic Petroleum S.A. est le 1er raffineur et distributeur de pétrole grec. En outre, le groupe est l'unique producteur grec de produits pétrochimiques. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - raffinage de pétrole : exploitation, à fin 2022, de 3 raffineries implantées en Grèce ; - distribution de produits pétroliers : exploitation, d'un réseau de 1 972 stations-services situées essentiellement en Grèce (1 655) ; - pétrochimie : notamment films polypropylènes, solvants et soudes caustiques ; - autres : exploration et production d'hydrocarbures, production d'électricité, etc.