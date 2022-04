HELLOFRESH : Berenberg optimiste sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2022 7 449 M 7 938 M - Résultat net 2022 227 M 242 M - Tréso. nette 2022 277 M 295 M - PER 2022 25,5x Rendement 2022 - Capitalisation 5 611 M 5 914 M - VE / CA 2022 0,72x VE / CA 2023 0,58x Nbr Employés 14 635 Flottant 92,3% Graphique HELLOFRESH SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HELLOFRESH SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 32,72 € Objectif de cours Moyen 69,69 € Ecart / Objectif Moyen 113% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Dominik S. Richter Chief Executive Officer Christian Gärtner Chief Financial Officer Jeffrey Lieberman Chairman-Supervisory Board Thomas W. Griesel Chief Operating Officer & CEO-International Ursula Radeke-Pietsch Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HELLOFRESH SE -51.55% 5 980 WALMART INC. 8.47% 427 507 SYSCO CORPORATION 11.59% 44 478 KROGER 23.11% 40 303 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 2.26% 33 629 LOBLAW COMPANIES LIMITED 11.98% 30 188