HelloFresh SE : Ebitda plus que doublé, objectifs confirmés

HelloFresh, à l'instar de son homologue américain Blue Apron et des groupes de restauration à emporter Delivery Hero et Just Eat Takeaway, a bénéficié d'une augmentation des commandes pendant les périodes de confirnement, alors que de plus en plus de personnes mangent et cuisinent à la maison.

La société berlinoise, qui livre à ses abonnés des ingrédients de repas préportionnés accompagnés de recettes, a plus que doublé son bénéfice trimestriel ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) à 159,2 millions d'euros contre 63,1 millions d'euros un an plus tôt.

"Nos équipes ont travaillé dur pour désengorger les contraintes de capacité que nous connaissions sur la majorité de 2020, en particulier sur notre marché américain", a déclaré le directeur général Dominik Richter dans un communiqué.

HelloFresh a déclaré que la société de repas prêts à consommer Factor75, récemment acquise, a contribué à sa performance trimestrielle.

En avril, la société avait prévu un EBITDA ajusté dans une fourchette de 155 à 165 millions d'euros.

Le groupe a réaffirmé ses prévisions pour 2021, mises à jour en avril, d'une croissance du chiffre d'affaires ajustée du change comprise entre 35 % et 45 % et d'une marge d'EBITDA ajusté dans une fourchette de 10 % à 12 %.