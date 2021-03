HelloFresh SE : moins flamboyant en 2021

La société paie aussi son statut de "valeur d'hypercroissance" et de "valeur-covid" à l'heure où les investisseurs sont plutôt à la recherche de multiples de valorisation moins généreux que le PER de 41 fois. La star allemande a enregistré un coup d'accélérateur l'année dernière avec les mesures de confinement qui ont fleuri sur la planète. Actuellement, la tendance dynamique du "home cooking" continue.

Hellofresh en 2020 : les indices battus à plate-couture

L'un des enjeux du dossier est bien sûr de savoir s'il y aura un trou d'air au moment où les Européens et les Américains retrouveront le chemin de la liberté d'aller et venir, et surtout si ce trou d'air est durable. Le marché américain, qui représente plus de la moitié des ventes désormais, sera scruté de plus en plus près. Le CEO de l'entreprise n'a aucun doute : "même si nous espérons que la pandémie se calmera dans le courant de l'année, nous sommes convaincus que les consommateurs continueront à se fier aux solutions de commerce électronique pour faire leurs courses. Préparer et manger des repas à la maison aura pris un nouveau sens en 2020".

Les bonnes performances d'HelloFresh, notamment son arrivée à la rentabilité, permettent au groupe de postuler au DAX allemand, probablement lorsqu'il sera élargi de 30 à 40 membres dans quelques mois.