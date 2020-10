HelloFresh SE : relève (encore) ses prévisions 2020

Sur la base d'indications préliminaires, le chiffre d'affaires consolidé du 3e trimestre devrait se situer entre environ 968 et 971 M€, contre 440,6 M€ un an avant et un consensus positionné à 836 M€. En parallèle, l'Ebitda devrait se situer entre environ 112 et 117 M€, après 15,5 M€ un an avant et 73 M€ au consensus. Sur l'année entière, HelloFresh table désormais sur une croissance à changes constants de 95 à 105% de ses revenus (75 à 95% précédemment). La marge d'Ebitda devrait ressortir entre 11,25 et 12,75%, contre un consensus à 10,4%.

La société publiera ses états financiers pour les neuf premiers mois et le troisième trimestre de 2020 comme prévu le 3 novembre 2020.

Des indications qui montrent que la société continue sur sa lancée, une trajectoire qui ne devrait pas être démentie par les mesures de reconfinement en cours.

