Hellofresh 2022 : sprint final, mais perspectives modérées

BERLIN (dpa-AFX) - Le site de vente en ligne de produits culinaires Hellofresh se montre prudent pour l'année en cours, malgré une fin d'année 2022 en fanfare. Le directoire du groupe peut aussi bien imaginer une baisse qu'un net bond en avant du bénéfice opérationnel, mais ses prévisions sont inférieures aux attentes moyennes des analystes. Cette prudence est surprenante après que Hellofresh ait fait nettement mieux que prévu au dernier trimestre 2022. Chez le courtier Lang & Schwarz, le cours de l'action a chuté de plus de 4% dans la matinée par rapport à la clôture de Xetra.

Le chiffre d'affaires a grimpé de près d'un cinquième sur la période d'octobre à décembre pour atteindre près de 1,9 milliard d'euros, a annoncé mardi à Berlin l'entreprise cotée sur le MDax. En outre, Hellofresh a augmenté son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels de 22,4 pour cent à 160 millions d'euros, dépassant ainsi nettement les estimations moyennes des analystes.

Toutefois, au quatrième trimestre, moins de clients ont passé commande aux États-Unis, de loin le marché le plus important de l'entreprise. Dans tous les autres pays, qui sont regroupés dans le segment International, le nombre de clients actifs a légèrement augmenté. Pour Hellofresh, les clients sont considérés comme actifs s'ils ont reçu au moins une boîte au cours des trois derniers mois, que les consommateurs l'aient commandée au prix fort ou qu'ils l'aient reçue dans le cadre d'un test ou d'une action de réduction.

La situation s'est améliorée en ce qui concerne la valeur moyenne des commandes au niveau du groupe, qui a augmenté de 12%, hors effets de change, au cours des trois derniers mois de l'année. Le comité de direction du groupe a attribué ce résultat au fait qu'il a pu vendre davantage de repas et de produits complémentaires tels que des entrées, des snacks ou des desserts. Sur l'ensemble de l'année, la valeur moyenne des commandes a augmenté "de manière significative", a déclaré le PDG de Hellofresh, Dominik Richter, cité dans le communiqué.

Le manager entend maintenir sa stratégie cette année et distribuer encore plus de produits dits "complémentaires". C'est ainsi que le Hellofresh Market doit être lancé dans d'autres pays, sur lequel les clients peuvent commander des articles pour le petit-déjeuner ou des snacks, par exemple, en dehors des fameuses boîtes de cuisine.

Au cours des dernières années, l'entreprise a élargi son offre autour des paquets d'ingrédients pré-portionnés. Depuis l'acquisition de Factor aux États-Unis et de Youfoodz en Australie, Hellofresh propose également des repas prêts à consommer, dont la commercialisation devrait s'intensifier en 2023.

Pour l'année en cours, cela devrait avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires, la direction du groupe espérant une augmentation de 2 à 10 pour cent hors effets de change. En 2022, le groupe avait augmenté son chiffre d'affaires de près de 27 pour cent à 7,6 milliards d'euros. Ajusté des effets de conversion en raison de la faible augmentation au cours de l'année, il est plus faible. Les repas prêts à consommer en Amérique du Nord devraient être le plus grand moteur de la croissance du chiffre d'affaires.

Le directoire est toutefois plus pessimiste en ce qui concerne le bénéfice d'exploitation : après ajustement des effets exceptionnels, il devrait rester entre 460 et 540 millions d'euros de chiffre d'affaires avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), alors que les experts du secteur espéraient en moyenne davantage. L'entreprise estime donc qu'une nouvelle baisse est possible. En 2022, le résultat d'exploitation a chuté de près de 10% pour atteindre 477 millions d'euros.

Hellofresh a justifié ses prévisions par le fait que l'entreprise avait encore fortement profité de la pandémie au premier semestre 2022 - cet effet ne devrait pas se reproduire après la normalisation et la suppression des mesures Corona. En outre, l'environnement de consommation devrait rester modéré pendant la majeure partie de l'année. La société de livraison de boîtes de cuisine est considérée comme l'un des plus grands bénéficiaires de la pandémie : lorsque les gens ont dû rester chez eux et que les restaurants n'ont pas été autorisés à accueillir des clients sur place, les services de commande et de livraison ont été au centre de l'attention.

Mais depuis que les restrictions ont disparu, les sceptiques remettent en question la poursuite de la croissance d'entreprises comme Just Eat Takeaway, Delivery Hero ou Deliveroo./ngu/zb/mis