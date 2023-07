BERLIN (dpa-AFX) - Après une croissance minimale au deuxième trimestre, le site de vente en ligne de produits culinaires Hellofresh a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année en cours. En ce qui concerne l'augmentation de la rentabilité, le groupe progresse en revanche un peu mieux que ce que l'on pensait jusqu'à présent et que ce que les analystes attendaient. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, a été plus élevé au deuxième trimestre que ne le prévoyaient les experts, a annoncé l'entreprise mercredi soir à Berlin. En outre, l'entreprise cotée sur le MDax a relevé la limite inférieure de sa fourchette d'objectifs pour le bénéfice d'exploitation.

Le bénéfice d'exploitation devrait désormais se situer entre 470 millions d'euros et 540 millions d'euros, contre 460 millions d'euros à 540 millions d'euros jusqu'à présent. L'année dernière, le résultat d'exploitation avait chuté de près de dix pour cent pour atteindre 477 millions d'euros. Au deuxième trimestre, selon des chiffres provisoires, la valeur a augmenté pour atteindre 185 millions d'euros à 195 millions d'euros - au même trimestre de l'année précédente, Hellofresh avait gagné 146 millions d'euros au niveau opérationnel.

Le chiffre d'affaires a baissé d'environ deux pour cent pour atteindre environ 1,92 milliard d'euros - après correction des effets de change, le bénéfice a augmenté de un pour cent. Pour l'année en cours, le groupe ne s'attend plus qu'à une augmentation de 2 à 8 pour cent. Dans l'ancienne prévision, la limite supérieure était de 10 pour cent./zb/he