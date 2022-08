La société de boîtes à repas HelloFresh vise toujours des objectifs plus élevés pour 2022, les actions montent en flèche.

La société berlinoise, qui livre des boîtes contenant des ingrédients et des recettes directement à la porte des consommateurs, a déclaré en juillet que l'inflation, la perte de confiance des consommateurs et la guerre en Ukraine pèseraient sur ses bénéfices au second semestre.

"Nous sommes prudemment optimistes pour le second semestre", a déclaré le PDG Dominik Richter aux journalistes lundi. Lors d'un appel séparé avec les analystes, il a ajouté que la société avait encore de bonnes chances de se situer dans la fourchette des prévisions émises en décembre dernier.

Les actions HelloFresh avaient regagné la plupart des pertes subies après la réduction des perspectives au milieu de la séance de négociation de lundi, les laissant en baisse d'environ la moitié cette année.

"La direction a déclaré qu'elle visait toujours à se situer dans la fourchette des prévisions de l'exercice précédent, ce qui signifie que HelloFresh pourrait atteindre la moitié supérieure de ses nouvelles prévisions, que le récent avertissement sur les bénéfices n'était pas totalement nécessaire et que le consensus pourrait être un peu timide", a déclaré Clément Genelot, analyste chez Bryan Garnier.

HelloFresh avait réduit ses perspectives d'EBITDA ajusté entre 460 millions d'euros et 530 millions d'euros (470,12 millions de dollars - 541,66 millions de dollars) par rapport à une fourchette initiale de 500 millions à 580 millions d'euros.

Richter a également déclaré que HelloFresh était "très bien partie" pour atteindre son objectif de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de 10 % de marge bénéficiaire de base (EBITDA) d'ici 2025.

"C'est quelque chose qui n'a pas changé depuis que nous l'avons annoncé pour la première fois en 2020, donc nous nous sentons positifs quant à l'activité non seulement au second semestre, mais plus encore quant à la façon dont nous évoluons par rapport à cet objectif à moyen terme", a-t-il déclaré.

Le groupe, qui sert plus de huit millions de clients dans 17 pays, a fait état d'une baisse de 7,5 % de l'EBITDA ajusté au deuxième trimestre, à 145,9 millions d'euros, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes (136 millions) et conforme à la fourchette de 140 à 150 millions d'euros annoncée au préalable.

"Nous avons largement atténué les effets de l'inflation sans répercuter intégralement la hausse des coûts sur nos clients", a déclaré M. Richter dans un communiqué.

La société lance des annonces pour recruter du personnel en Espagne et en Irlande, alors qu'elle se prépare à un lancement en automne dans deux pays européens.

(1 $ = 0,9771 euros)