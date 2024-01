NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Morgan Stanley a relevé Hellofresh de "Equal-weight" à "Overweight" après la récente baisse des cours, mais a abaissé son objectif de cours de 18 à 17 euros. L'action est une histoire à deux facettes différentes : Alors que l'activité des repas préparés est convaincante, celle des boxes de cuisine s'affaiblit, écrit l'analyste Luke Holbrook dans une étude publiée mardi. Le marché sous-estime le potentiel des repas prêts à consommer en Amérique du Nord et en Europe. Le secteur appelé "Factor" justifie à lui seul la forte baisse de la valorisation du marché./tih/edh

Publication de l'étude originale : 23.01.2024 / 05:00 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------