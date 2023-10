FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Hellofresh ont fait une nouvelle tentative de stabilisation vendredi. Avec une hausse de 2,7 pour cent à 25,06 euros, elles ont trouvé un peu d'appui sur la ligne des 100 jours, importante pour la tendance à moyen et long terme. Reste à savoir si la tendance à la baisse des dernières semaines est ainsi brisée, compte tenu de l'échec des tentatives. Depuis le sommet intermédiaire de la mi-septembre, la baisse avait atteint jusqu'à 29 pour cent.

Une étude positive a également soutenu l'actuel leader du MDax vendredi. L'analyste Nizla Naizer de Deutsche Bank Research a confirmé sa recommandation d'achat et a relevé l'objectif de cours de 36 à 41 euros. Elle accorde ainsi aux actions un potentiel encore plus important qu'auparavant. Elle justifie toutefois ce relèvement de l'objectif non seulement par le fait qu'elle s'attend à ce que l'expéditeur de boîtes de cuisine ait stabilisé sa base de clients au troisième trimestre, mais aussi par le fait que la période de valorisation a été repoussée plus loin dans le temps./gl/jha/