Helmerich & Payne, Inc. fournit des solutions et des technologies de forage aux sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La société est engagée dans la conception, la fabrication et l'exploitation d'appareils de forage dans des zones conventionnelles et non conventionnelles dans le monde entier. Sa flotte comprend environ 236 appareils de forage terrestres aux États-Unis, 28 appareils de forage terrestres internationaux et sept appareils de forage à plate-forme offshore. Elle exerce ses activités par le biais de trois segments. Les activités du segment North America Solutions sont principalement situées au Texas et sont également exploitées dans d'autres États, en fonction de la demande. Ces États comprennent le Colorado, la Louisiane, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Nord, l'Ohio, l'Oklahoma, la Pennsylvanie, l'Utah, la Virginie occidentale et le Wyoming. Les opérations du segment Offshore Gulf of Mexico sont menées en Louisiane et dans les eaux fédérales des États-Unis dans le Golfe du Mexique. Les opérations du segment Solutions internationales ont des appareils de forage et/ou des services principalement situés dans quatre endroits internationaux : Argentine, Bahreïn, Colombie et Émirats arabes unis.