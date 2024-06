Helpage Finlease Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est engagée dans l'activité de prêt, principalement axée sur la satisfaction des besoins financiers des petites et moyennes entreprises (PME). Elle fournit de multiples services financiers, notamment la gestion d'actifs, la gestion de portefeuille, la souscription, le courtage en valeurs mobilières, la banque d'affaires, le financement de capital-risque, les opérations de change, l'affacturage et le crédit-bail, les services de cartes de crédit et l'attribution de cotes de crédit à d'autres entreprises.

Secteur Services financiers aux entreprises