Augmentation de capital d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund: période d’achat et de souscription du 7 au 20 mars 2023 / du 7 au 22 mars 2023

Bâle, le 3 mars 2023 Helvetia Asset Management procédera à une augmentation de capital atteignant CHF 170 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Le produit de l’émission servira à l’achat d’un portefeuille immobilier d’Helvetia Assurances présentant une large diversification géographique et une valeur de marché de CHF 229,5 millions. Le 17 février 2023, Helvetia Asset Management SA a annoncé qu’elle examinait l’acquisition d’un portefeuille immobilier d’une valeur de marché de CHF 229,5 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Afin de financer l’achat de ces immeubles, une augmentation de capital à concurrence de CHF 170 millions sera effectuée. De plus, il est envisagé de recourir à environ CHF 60 millions de capitaux empruntés pour l’achat des immeubles. La période d’achat a été fixée du 7 au 20 mars 2023 et la période de souscription du 7 au 22 mars 2023. L’émission des nouvelles parts est réalisée en commissionnement (sur la base du «best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. L’émission portera sur 1’625’000 nouvelles parts au maximum. Le nombre de parts en circulation passe ainsi de 6’500’000 à 8’125’000 au maximum. Si toutes les nouvelles parts à émettre ne sont pas souscrites, il sera possible de réduire le montant de l’émission. Le cas échéant, la direction du fonds se réserve le droit, au terme de la période d’achat, de placer sur le marché les parts non souscrites en coopération avec la banque dépositaire ou des tiers, et ce, avec le soin requis. Le Groupe Helvetia envisage de participer à la transaction planifiée à titre d’investisseur de référence. La direction du fonds utilise le produit de l’émission pour procéder à l’acquisition d’un portefeuille immobilier de huit immeubles de bonne qualité appartenant à Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, Bâle, pour le compte du fonds contre paiement en espèces. Pour le transfert de ces huit biens immobiliers, la FINMA a accordé à la Direction du fonds, en date du 26 janvier 2023, une dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches, conformément à l’art. 63, al. 2 et 4 LPCC et à l’art. 32a OPCC. Le portefeuille à acquérir se compose de huit immeubles Core/Core attrayants, répartis sur sept cantons, et se caractérise par une qualité d’objet/de situation compatible avec la stratégie de placement du fonds, ainsi que par une haute stabilité en termes de rendement et de valeur. Helvetia (CH) Swiss Property Fund poursuit ainsi sa croissance, conformément à la stratégie communiquée, en mettant l’accent sur la qualité. Au 30 septembre 2022, le portefeuille immobilier du fonds se composait de 39 immeubles d’une valeur de marché de CHF 862,8 millions. À l’issue de l’augmentation de capital, le fonds affichera un actif immobilisé total d’environ CHF 1,1 milliard. Conformément à la feuille de route communiquée lors du lancement, une cotation dans un avenir proche est encore programmée. Données-clés de l’augmentation de capital Nom Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valeur / ISIN parts Valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Valeur / ISIN droit de souscription Valeur: 124783725 / ISIN: CH1247837250 Forme juridique Fonds immobilier contractuel de droit suisse Cercle des investisseurs Limité aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et l’art. 3ter LPCC en combinaison avec l’art. 4, al. 3-5 et l’art. 5, al. 1 et 4 LSFin Volume d’émission Jusqu’à CHF 170’000’000 Ratio de souscription 4 : 1 / quatre anciennes parts pour l’achat d’une nouvelle part Prix d’achat et prix d’émission CHF 106.00 net par part, y c. commission d’émission de 1,5% en faveur de la direction du fonds Type d’émission L’émission est réalisée en commissionnement (sur la base du «best effort») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. Nombre de parts existantes 6'500'000 Nombre de nouvelles parts 1'625'000 au maximum Période d’achat Du 7 mars 2023 au 20 mars 2023, 12 h 00 (HEC) Négociation du droit de souscription Aucune négociation du droit de souscription n’a lieu. Période de souscription Du 7 mars 2023 au 22 mars 2023, 12 h 00 (HEC) Libération le 28 mars 2023 Formule de calcul du prix

du droit de souscription Les droits de souscription non exercés après la période d’achat seront remboursés par les nouveaux investisseurs ou par les investisseurs

souscrivant au-delà de leurs droits de souscription selon la formule suivante: moyenne des cours de demande de la part de fonds (prix du

marché secondaire) durant la période d’achat moins le prix d’émission divisé par le ratio de souscription. Si le calcul n’aboutit pas à une valeur

positive, la valeur du droit de souscription est nulle. Utilisation du produit de l’émission Le produit de l’émission servira à l’achat d’un portefeuille immobilier d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances

Utilisation du produit de l'émission Le produit de l'émission servira à l'achat d'un portefeuille immobilier d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA présentant une valeur de marché de CHF 229,5 millions. Direction du fonds Helvetia Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire Banque Cantonale de Zurich, Zurich Lead Manager Banque Cantonale de Zurich, Zurich Négoce hors bourse Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich Le prospectus est disponible sur www.swissfunddata.ch resp. www.helvetia-am.ch.

À propos d'Helvetia Asset Management SA

Soumise au contrôle de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), Helvetia Asset Management SA propose des prestations dans les domaines de la direction de fonds et de la gestion de fortune. Elle exerce son activité dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall.

Avertissement

Le fonds immobilier mentionné dans le présent communiqué de presse s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre publicitaire uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement ou d'autres services financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La seule base contraignante pour l'achat ou la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds, y compris son annexe et le rapport annuel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, Steinengraben 41, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich.

