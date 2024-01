Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Classement Top Employer de cette année: excellent résultat pour Helvetia



18.01.2024 / 07:00 CET/CEST





Communiqué de presse

Saint-Gall, le 18 janvier 2024

Dans le classement Top Employer de cette année, le Groupe Helvetia a progressé de plus de 13 pour cent par rapport à l’année précédente, toutes catégories confondues. Helvetia a convaincu en particulier dans le domaine de la stratégie commerciale en obtenant le maximum de points sur tous les marchés nationaux. Le certificat européen Top Employer et la distinction des six marchés nationaux Suisse, Allemagne, Autriche, France, Italie et Espagne avec le label Top Employer viennent s’ajouter au palmarès. Le Top Employers Institute audite depuis plus de trente ans des entreprises du monde entier sur les conditions de travail de leur personnel et distingue les meilleures d’entre elles. Cette année, Helvetia Suisse reçoit la certification Top Employer pour la quatrième fois. Les marchés nationaux Helvetia Allemagne et Autriche la décrochent pour la troisième fois, Helvetia France, Italie et Espagne pour la deuxième fois. Le Groupe Helvetia ayant obtenu des distinctions dans six marchés nationaux, il a également reçu, pour la deuxième année consécutive, le prix européen. Helvetia Autriche, troisième meilleur employeur

Cette année, Helvetia a particulièrement convaincu dans le domaine de la stratégie commerciale en obtenant cent pour cent des points dans tous les marchés nationaux. Par rapport à l’année précédente, le Groupe Helvetia a progressé de plus de 13 pour cent toutes catégories confondues, obtenant ainsi de très bons résultats. Helvetia Autriche a en outre obtenu la troisième place au classement général de toute l’Autriche. «En tant qu’Helvetia, nous sommes convaincus que les meilleurs collaborateurs et collaboratrices sont une condition préalable pour fournir la meilleure prestation à notre clientèle», déclare Fabian Rupprecht, CEO du Groupe Helvetia. «La certification Top Employer dans les six marchés nationaux et l’obtention du label européen montrent que nous sommes une employeuse de premier ordre pour les collaborateurs et collaboratrices actuels et futurs». Jonas Grossniklaus

