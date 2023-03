Comptes annuels 2022: croissance rentable et augmentation des bénéfices et des dividendes

Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Saint-Gall, le 6 mars 2023 Informations clés sur les comptes annuels 2022: La croissance rentable permet d’augmenter durablement les dividendes Helvetia a de nouveau enregistré une croissance rentable dans son cœur de métier. Son volume d’affaires a grimpé de 2,6% en données corrigées des effets de change, pour atteindre CHF 11 097,2 millions (2021: CHF 11 222,2 millions).

Cette croissance a été portée par les affaires non-vie qui ont progressé dans tous les segments et secteurs.

Helvetia relève son objectif de dividendes cumulés: il est désormais prévu de distribuer plus de CHF 1,65 milliard de dividendes d’ici la fin de la période stratégique 2025 (objectif actuel: plus de CHF 1,5 milliard). Pour l’exercice écoulé, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’augmenter le dividende de 40 centimes par action, à CHF 5,90 (2021: CHF 5,50). Le cœur de métier se montre résilient grâce à la diversification des activités Helvetia a réalisé un fort résultat IFRS après impôts de CHF 614,4 millions (2021: CHF 519,8 millions). Compte tenu de l’environnement de marché exigeant, les affaires ont fait preuve d’une très grande résilience. La diversification de l’orientation commerciale a favorisé l’évolution technique positive.

Ce chiffre comprend un bénéfice unique de CHF 102,0 millions résultant de la vente de la compagnie d’assurance sur la vie espagnole Sa Nostra Vida.

La résilience d’Helvetia se reflète également dans une capitalisation toujours excellente: le taux SST estimé dépassait les 300% au 1er janvier 2023. Avec helvetia 20.25, Helvetia saisit de nouvelles opportunités de croissance L’orientation systématique vers les besoins des clients et le développement des canaux de distribution ont permis de consolider la croissance du cœur de métier.

Helvetia a également saisi de nouvelles opportunités de croissance rentables, grâce au développement ciblé des activités génératrices de commissions. Ainsi, le groupe a augmenté les produits des commissions de CHF 354,4 millions en 2021 à CHF 377,3 millions en 2022. Les activités génératrices de commissions contribuent désormais à près de 5% du résultat du groupe, ce qui souligne l’attractivité de ce secteur d’activité.

Helvetia a en outre augmenté sa participation dans Caser de 70% à 80% et participe ainsi davantage à la croissance de l’assureur espagnol. «Durant l’exercice 2022, Helvetia a une nouvelle fois démontré la stabilité et le potentiel de croissance de son modèle d’affaires et ainsi créé de la valeur pour ses actionnaires», déclare Philipp Gmür, Group CEO d’Helvetia, à propos des comptes annuels 2022. «Ce résultat record est dû à la bonne santé des activités d’assurance, au développement réussi du fee business et à un effet unique de la vente de Sa Nostra Vida. Il est particulièrement réjouissant de constater que les progrès importants encore accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie portent leurs fruits.» Croissance rentable dans le cœur de métier – les affaires non-vie comme moteur

Au cours de l’exercice 2022, Helvetia a consolidé sa croissance organique dans son cœur de métier. Son volume d’affaires a atteint CHF 11 097,2 millions (2021: CHF 11 222,2 millions), ce qui représente une hausse de 2,6% en données corrigées des effets de change (en CHF: -1,1%). Dans l'ensemble, les affaires non-vie du groupe ont bondi de 9,4% après correction des données de change, pour atteindre CHF 6 965,0 millions, alimentant ainsi fortement la croissance. Dans ce domaine d’activité, Helvetia a nettement progressé dans tous les segments. Sa croissance est supérieure à celle du marché sur presque tous les marchés nationaux. Helvetia a ainsi pu encore accroître avec succès ses parts de marché. Dans l’assurance vie, le volume d’affaires s’est monté à CHF 4 132,2 millions (-7,3% en monnaie d’origine). Dans les affaires vie individuelle, Helvetia poursuit sa stratégie axée sur les activités préservant le capital. Les produits liés à des placements ont affiché une forte croissance en Suisse et en Autriche. Dans les affaires collectives vie suisses, les primes d’épargne ont baissé du fait de la tendance persistante sur l'ensemble du marché du passage de l’assurance complète vers les solutions semi-autonomes. Avec ses produits semi-autonomes et ses solutions de risque forfaitaires, Helvetia est bien positionnée dans cet environnement. Un résultat record grâce à une technique d'assurance solide et à un bénéfice unique

Durant l’exercice 2022, Helvetia a réalisé un excellent résultat IFRS après impôts de CHF 614,4 millions (2021: CHF 519,8 millions). La stabilité et la résilience du modèle d'affaires dues à une large diversification ont été à la base de cette performance. La résistance d’Helvetia s’est aussi traduite en 2022 par une technique d'assurance robuste dans l’assurance vie et l’assurance non-vie. Dans les affaires non-vie, Helvetia a ainsi pu faire progresser son résultat technique, de CHF 289,5 milllions à CHF 307,1 millions. Malgré un environnement compliqué sur les marché financiers, le résultat IFRS après impôts était de CHF 289,6 millions (2021: CHF 389,3 millions). Dans le domaine d’activité vie, la marge après coûts a grimpé à CHF 510,7 millions en 2022 (2021: CHF 466,9 millions). Le résultat IFRS après impôts de CHF 419,8 millions l’année dernière est nettement supérieur à celui de l'année précédente (2021: CHF 304,1 millions). Outre la meilleure marge après coûts, un bénéfice unique résultant de la vente de la compagnie d’assurance sur la vie espagnole Sa Nostra Vida d’un montant de CHF 102,0 millions a eu un effet positif sur le résultat du domaine vie. En revanche, dans les deux domaines d’activité vie et non-vie, la mauvaise performance des marchés financiers s’est répercutée sur les résultats des placements de l’exercice écoulé. Ceux-ci ont diminué du fait des fluctuations des valeurs comptables par rapport à 2021. Ratio combiné: les mesures d’efficacité et les économies d’échelle portent leurs fruits

Dans les affaires non-vie, le ratio combiné net du groupe s’est légèrement amélioré par rapport à l’année précédente pour atteindre 94,7% (2021: 94,8%). Le taux de sinistres s’est montré très solide malgré la pression inflationniste croissante, les fréquences des sinistres qui continuent à se normaliser après la pandémie et divers sinistres majeurs survenus dans les Specialty Markets. Le taux des coûts s’est également amélioré, car les mesures d’efficacité en cours et les économies d’échelle du fait de la croissance ont porté leurs fruits. Nette augmentation de la marge sur les nouvelles affaires

Les nouvelles affaires du domaine vie ont connu une évolution extrêmement réjouissante. Portée par une diversification plus avantageuse et des taux d’intérêt plus élevés, la marge sur les nouvelles affaires a grimpé à 3,3% (2021: 2,5%). Une capitalisation toujours excellente

Helvetia affiche toujours une excellente capitalisation. Le taux SST estimé dépassait les 300% au 1er janvier 2023. L’agence de notation S&P Global Ratings (S&P) attribue à Helvetia la note «A+». Augmentation de l’objectif de dividendes cumulés et nouvelle hausse du dividende

Sur la base du fort développement de son cœur de métier, du bénéfice unique résultant de la vente de Sa Nostra Vida et d’une optimisation continue de l’affectation du capital, Helvetia vise une politique de distribution encore plus attractive. Pour la période stratégique qui court jusqu’en 2025, Helvetia se fixe désormais pour objectif de distribuer plus de CHF 1,65 milliard de dividendes cumulés (jusqu’à présent CHF 1,5 milliard). Par conséquent, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale une augmentation de 40 centimes du dividende par action, le portant ainsi à CHF 5,90 (2021: CHF 5,50). La stratégie helvetia 20.25 permet d’exploiter des opportunités de croissance

Dans le cadre de la stratégie helvetia 20.25, Helvetia a saisi des opportunités de croissance l’année passée. Un exemple en est la nette augmentation de 12,4% des revenus des fees provenant des activités de services et de commissions, qui atteignent CHF 377,3 millions (2021: CHF 354,4 millions). Celle-ci repose d’une part sur le développement de l’écosystème «Health & Care» en Espagne. D’autre part, grâce à une hausse de capital du fonds immobilier Helvetia (CH) Swiss Property Fund, Helvetia a renforcé ses activités de prestations d’asset management pour des tiers, augmentant ainsi les produits des commissions. Grâce aux activités génératrices de commissions, elle exploite de nouvelles sources de revenus, diversifie son mix d’activités et réduit sa dépendance vis-à-vis de l’évolution des intérêts. Avec la marge sur les commissions, Helvetia présente pour la première fois dans l’exercice 2022 un indicateur de rentabilité dédié aux activités génératrices de commissions. La marge sur les commissions indique les revenus réalisés par les activités génératrices de commission après déduction des coûts. Pendant l’année sous revue, elle s’élevait à CHF 31,3 millions. Les activités génératrices de commissions contribuent désormais à près de 5% du résultat du groupe. Ce pourcentage souligne leur attractivité et leur rentabilité. Les affaires non-vie gagnent en importance au sein du groupe

En outre, Helvetia a augmenté sa participation dans Caser de 10% de plus, la portant à 80%. Elle participe ainsi davantage au développement rentable de Caser. Parallèlement, les affaires non-vie gagnent en importance au sein du groupe. Par ailleurs, Helvetia a réalisé de manière sélective des petites acquisitions dans des domaines de croissance ciblés, afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie helvetia 20.25. L’écosystème «Health & Care» en Espagne s’est ainsi enrichi de sept prestataires. Elle saisit également des opportunités de croissance dans les Specialty Lines grâce au développement de nouvelles compétences. Par exemple, une nouvelle équipe de souscription spécialisée dans les solutions d’assurance pour les énergies renouvelables et les technologies environnementales a été mise en place dans le domaine de l’assurance technique. «L’exercice écoulé le montre clairement: en se basant sur une forte capitalisation et une large diversification ainsi que sur la rentabilité et la croissance de son cœur de métier, Helvetia réalise une croissance durable des dividendes. Parallèlement, nous pouvons saisir les opportunités de croissance en développant également de nouveaux domaines d’activité», résume Philipp Gmür à propos de l’évolution au cours de l’exercice écoulé. Changements au sein du Conseil d’administration et du Comité de nomination et de rémunération

Comme annoncé au mois de décembre, le Conseil d’administration propose à la prochaine assemblée générale d’élire Yvonne Wicki Macus et René Cotting en tant que nouveaux membres du Conseil d'administrations. Après douze années, Jean-René Fournier, président de Patria Société Coopérative n’est pas candidat à une réélection. Il était dernièrement membre du Comité de nomination et de rémunération. Le Conseil d’administration propose à l’assemblée générale d’élire Hans C. Künzle en tant que nouveau membre de ce comité. Visionnez la vidéo de CEO Philipp Gmür: Principaux chiffres-clés Analystes Philipp Schüpbach

Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des risques – Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente partout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone portable à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l’argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d’affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l’environnement.

En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia propose des couvertures spéciales et de réassurance sur mesure à l’échelle internationale. Avec un volume d’affaires de CHF 11,1 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2022 un résultat IFRS après impôts de CHF 614,4 millions. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Exclusion de responsabilité

