Edmond de Rothschild: 300 millions seront investis dans l'immobilier suisse

Genève (awp) - Edmond de Rothschild Reim, entité de gestion d'actifs immobiliers du groupe Edmond de Rothschild (EdR), prévoit de placer 300 millions de francs suisses en Suisse cette année. Ces moyens seront injectés dans un fonds maison, mais également dans le groupe d'investissement Helvetia Immobilier Romandie, qui dispose d'une capacité d'investissement de 100 millions.

Des opportunités de création de valeur subsistent sur le marché résidentiel, mais également dans l'immobilier commercial, plus particulièrement les surfaces de bureau "urbain" en Suisse, indique lundi le groupe bancaire genevois. La demande resterait vigoureuse, malgré le recours de plus en plus fréquent au télétravail.

EdR Reim continuera par ailleurs de soutenir des investisseurs institutionnels helvétiques souhaitant inclure de l'immobilier étranger à leur portefeuille, précise le communiqué. Les stratégies phare de l'établissement genevois incluent des biens résidentiels au Royaume-Uni, le bureau et la logistique urbaine en Europe et la dette privée immobilière à haut rendement européenne.

Le gestionnaire d'actifs entend lancer en février un deuxième fonds Smart Estate, trois ans après la création du premier, dont l'objectif est de miser sur les nouvelles tendances, comme l'immobilier "alternatif et moderne", la logistique urbaine ou encore les nouvelles formes de travail. L'objectif est de lever 150 à 200 millions d'euros maximum. Edr Reim vise une performance de 7-10% pour une durée d'investissement entre 6 et 8 ans.

L'année dernière, l'entité du groupe a levé 400 millions de francs suisses pour la partie investissement en Suisse, dont 280 millions pour le fonds Edmond de Rothschild Real Estate Sicav. Le portefeuille immobilier de ce véhicule présente une valeur d'environ 2 milliards.

Le gestionnaire d'actifs immobiliers a réalisé des investissements à hauteur de 500 millions, notamment à Zurich. En tout, 460 appartements ont été livrés l'année dernière, tandis que 13 projets sont toujours en chantier. Cela représente 680 logements en construction.

Le fonds Edmond de Rothschild Real Estate Sicav a affiché un rendement de 12,3% en 2021. La performance a atteint 4,6% pour Helvetia Immobilier Romandie, note le groupe bancaire.

fr/rp