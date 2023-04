Fabian Rupprecht, nouveau CEO du groupe Helvetia

Fabian Rupprecht rejoindra Helvetia en tant que président de la Direction du groupe et CEO du groupe au 1 er octobre 2023. Possédant la double nationalité allemande et suisse, il dispose d’une vaste expérience en matière d’assurances sur des marchés importants pour Helvetia. Il est actuellement CEO International Insurance et membre de la Direction de NN Group au Pays-Bas.

Le Conseil d’administration nomme Fabian Rupprecht président de la Direction du groupe et CEO du groupe. Fabian Rupprecht est CEO International Insurance et membre de la Direction de NN Group au Pays-Bas depuis 2018. Âgé de 53 ans, il a précédemment assumé différentes fonctions de direction au niveau international au sein du groupe AXA. Il a en effet été CEO pour la région MEA (Moyen-Orient et Afrique) ainsi que responsable des marchés émergents et de la région méditerranéenne en qualité de CFO. Au cours de ses 28 ans de carrière dans le secteur des assurances, il a travaillé aussi bien dans le domaine de l’assurance vie que dans celui de l’assurance non-vie. Possédant la double nationalité allemande et suisse, Fabian Rupprecht a son centre de vie en Suisse. Il est titulaire d’un diplôme d’employé de commerce avec spécialisation en finance et controlling, qu’il a obtenu à la WHU – Otto Beisheim School of Management, à Coblence.

«Nous nous félicitons d’avoir trouvé pour le groupe Helvetia un dirigeant accompli doté d’une vaste expérience dans le secteur des assurances tel que Fabian Rupprecht. Ces dernières années, Fabian Rupprecht a dirigé et développé avec succès la division internationale de NN Group. Du fait de son expérience, il connaît les marchés importants pour Helvetia que représentent l’Espagne et la Suisse», affirme Thomas Schmuckli, président du Conseil d’administration d’Helvetia. «Le Conseil d’administration se réjouit de continuer à bâtir l’avenir de l’entreprise avec Fabian Rupprecht et l’ensemble du personnel. Nous souhaitons à Fabian Rupprecht beaucoup de succès et de satisfaction dans sa nouvelle fonction», ajoute Thomas Schmuckli. Fabian Rupprecht succèdera à Philipp Gmür en qualité de CEO du groupe au 1er octobre 2023. Ce dernier a en effet annoncé son départ d’Helvetia fin 2022 après 30 années de carrière au sein du groupe. «Nous remercions chaleureusement Philipp Gmür de sa précieuse contribution et son engagement dans le succès du développement d’Helvetia au cours des trois dernières décennies», déclare Thomas Schmuckli.

La décision concernant la nomination du nouveau CEO du groupe Helvetia doit encore être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).