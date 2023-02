Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Immeubles

Helvetia Asset Management prévoit une deuxième augmentation de capital d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund pour l’acquisition d'un nouveau portefeuille immobilier



17.02.2023 / 07:00 CET/CEST



Communiqué de presse

Bâle, le 17 février 2023 La direction du fonds envisage l’achat d’un portefeuille d’immeubles largement diversifié sur le plan géographique d’une valeur de marché de CHF 229,5 millions. Pour financer cette transaction, la direction du fonds prévoit une augmentation de capital d’environ CHF 170 millions au 28 mars 2023. Conformément à la stratégie de croissance d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund, Helvetia Asset Management SA examine l’acquisition de huit immeubles de grande qualité du portefeuille d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA, d’une valeur de CHF 229,5 millions. Le 26 janvier 2023, la FINMA a accordé pour cette transaction, conformément à l’art. 63 al. 4 LPCC, une dérogation à l’interdiction d'acquisition et de cession prévue à l’art. 63 al. 2 LPCC. Pour financer l’acquisition des immeubles, la direction du fonds prévoit l’émission au 28 mars 2023 de nouvelles parts pour un montant d’environ CHF 170 millions. L’achat du portefeuille immobilier donnera aux investisseurs actuels et nouveaux d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund l’opportunité de participer à la croissance d’un véhicule de placement rentable. Le portefeuille à acquérir se compose de huit immeubles Core/Core plus dans sept cantons. Il se caractérise par une qualité d’objet et d’emplacement adaptée à la stratégie de placement du fonds ainsi que par une grande stabilité du rendement et de la valeur. Helvetia (CH) Swiss Property Fund poursuit ainsi sa croissance, conformément à la stratégie communiquée, en mettant l’accent sur la qualité. Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de type «fonds immobilier» lancé le 3 juin 2020 pour des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter LPCC. Au 30 septembre 2022, le portefeuille immobilier du fonds se composait de 39 immeubles d’une valeur de marché de CHF 862,8 millions. Après l’augmentation de capital, la valeur de marché du portefeuille d’immeubles sera cotée à environ CHF 1,1 milliard. Le fonds remplira ainsi les conditions pour une cotation réussie à la SIX Swiss Exchange. Cet objectif déclaré avant le lancement du fonds est prévu à la suite d’une nouvelle augmentation de capital. Les conditions exactes de l’augmentation de capital prévue seront publiées en temps voulu. Informations sur le fonds Nom Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valeur / ISIN N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Forme juridique Fonds immobilier contractuel de droit suisse Domicile du fonds Suisse Cercle des investisseurs Limitation aux investisseurs qualifiés conformément à l'article 10, paragraphes 3 et 3ter LPCC Affectation des revenus Distribution Date de lancement 3 juin 2020 Direction du fonds Helvetia Asset Management SA, Bâle Gestion du portefeuille Helvetia Asset Management SA, Bâle Banque dépositaire Banque Cantonale de Zurich, Zurich Négoce hors bourse Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich Société d’audit KPMG SA, Zurich Expert spécialiste de l’évaluation Wüest Partner AG, Zurich Analystes Philipp Schüpbach

Helvetia Asset Management SA est un prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle est active dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall. Exclusion de responsabilité

