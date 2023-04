Helvetia Assurances acquiert Mobile Garantie

Zurich (awp) - Helvetia rachète la société Mobile Garantie Deutschland, qui travaille déjà avec l'assureur saint-gallois. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés.

Mobile Garantie, dont le siège se trouve à Hanovre, "est un prestataire de solutions d'assurance et de services sur mesure en matière d'assurances automobiles complémentaires telles que les assurances de prolongation de garantie et de frais de réparation en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas", selon le communiqué paru mercredi. Sa clientèle est notamment composée de concessionnaires et de constructeurs automobiles.

Partenaire de Mobile Garantie depuis 2018, le saint-gallois a investi dans l'entreprise allemande l'année suivante par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque. "Cette transaction permet à Helvetia de renforcer ses activités d'assurance intégrée dans l'espace DACH (Allemagne, Suisse, Autriche) et d'accéder à de nouveaux clients, comme le prévoit la stratégie Helvetia 20.25.", d'après le document.

C'est la partie Non-vie suisse d'Helvetia qui reprendra l'intégralité de la société. Les directeurs et propriétaires de Mobile Garantie, Rainer Doerr et Marco Nagtegaal, continueront d'exercer leurs fonctions.

