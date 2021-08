Helvetia : Atlanto lance des fonctionnalités étendues pour les jeunes entreprises et les PME

La vision et la mission d'Atlanto (www.atlanto.ch) sont très claires: la plateforme accompagne les petites et moyennes entreprises ainsi que les créatrices et créateurs d'entreprise avec succès vers l'avenir numérique et permet l'interconnexion de toutes les parties prenantes. Atlanto numérise les processus administratifs tout au long de la chaîne de création de valeur - de l'administration des devis et des commandes à la gestion des offres et des clients (CRM), en passant par la comptabilité financière et la gestion du temps de travail. Même établir un plan d'affaires devient un jeu d'enfant avec Atlanto. Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer pleinement sur leur c?ur de métier et organiser leurs activités professionnelles de manière plus efficace et efficiente. Grâce à de multiples articles de blogs, check-lists et cours, les clientes et clients peuvent s'informer sur des sujets qui les concernent, et ce, quel que soit le stade de développement de l'entreprise.

La différenciation grâce à un secteur d'activité alternatif

Le marché suisse des assurances pour PME et jeunes entreprises est attrayant mais soumis à une forte concurrence. Grâce à la plateforme en ligne Atlanto, Helvetia se distingue dans un secteur d'activité alternatif, ce qui s'intègre dans la nouvelle stratégie helvetia 20.25. Martin Jara, CEO d'Helvetia Suisse, déclare à ce sujet: «Simplifier le quotidien des jeunes entreprises et des PME: telle est la mission d'Atlanto. Helvetia exploite ainsi des opportunités stratégiques dans ce secteur en proposant des services étendus. Atlanto génère bien sûr des recettes grâce aux frais facturés. Mais ce n'est pas là le plus important. L'objectif premier d'Atlanto est de renforcer la fidélisation de la clientèle en simplifiant de manière significative leurs tâches administratives souvent fastidieuses.»

Adrian Kollegger, responsable Non-vie Suisse, ajoute: «Plus de temps pour l'essentiel: c'est la promesse que nous faisons à notre clientèle Atlanto. Comment est-ce possible? La plateforme en ligne est tellement simple et claire que même les tâches les plus rébarbatives deviennent un jeu d'enfant. Je suis fier de pouvoir accompagner ainsi nos clientes et clients dans la gestion de leur entreprise.»

La plateforme en ligne continuera d'être développée afin de simplifier encore davantage le quotidien des jeunes entreprises et des PME grâce à de nouvelles fonctionnalités.