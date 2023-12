Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Helvetia (CH) Swiss Property Fund affiche un résultat annuel solide pour l’exercice 2022/2023



11.12.2023 / 07:00 CET/CEST





Communiqué de presse

Bâle, le 11 décembre 2023

Helvetia (CH) Swiss Property Fund a réalisé un résultat annuel solide dans un environnement de marché compliqué pour les placements immobiliers indirects. Par rapport à l’exercice précédent, le résultat net distribuable a augmenté de manière significative, passant de CHF17,94millions à CHF22,59millions, ce qui correspond à un net accru par part de CHF 2.78. Helvetia(CH) Swiss Property Fund a enregistré un résultat réjouissant au cours du quatrième exercice également, malgré un environnement de marché difficile. Un rendement net solide de CHF22,59millions et l’accent stratégique sur les biens à usage résidentiel (78% des revenus locatifs) ont produit une évolution stable et un résultat total de CHF0,16million, soit un rendement des placements de 0,41%. Grâce à la gestion active des placements, les revenus locatifs ont augmenté à CHF36,93millions (contre CHF27,36millions en 2021/2022) et le taux de perte sur loyer a baissé à 2,48% (contre 2,53% en 2021/2022), ce qui a eu un effet positif sur la rentabilité du véhicule de placement. La marge EBIT est passée de 65,05% l’année dernière à 66,19%. Revenu net accru par part

Par rapport à l’exercice précédent, le résultat net distribuable a augmenté de manière significative, de CHF17,94millions à CHF22,59millions, ce qui correspond à un revenu net par part de CHF2,78 (2022: CHF2,76). La distribution de l’année dernière, d’un montant de CHF2,75 par part, a pu être maintenue à un niveau constant pour l’exercice sous revue en dépit de frais de financement plus élevés. Ainsi, un total de 94,53% du résultat disponible pour la répartition seront distribués aux investisseuses et investisseurs, soit une quote-part de distribution de 98,90%. Sur la base du cours hors bourse de CHF104,00 au 30 septembre 2023, le rendement sur distribution affiche un taux réjouissant de 2,64%. Le résultat opérationnel positif compense en partie les variations de valeur légèrement négatives du portefeuille immobilier, dues aux conditions du marché. Les pertes en capital non réalisées s’élèvent à CHF22,02millions (2021/2022: CHF8,45millions de gains en capital non réalisés). Cette correction de valeur s’explique par la hausse des taux d’intérêt ces derniers mois, ainsi que par l’augmentation qui en découle des taux d’actualisation appliqués par les expertes et experts indépendants chargés des estimations. Cette situation a conduit à une réduction de la valeur vénale des biens du portefeuille. Succès de l’augmentation de capital

Le temps fort du quatrième exercice (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) fut l’augmentation de capital réalisée au printemps2023, pour un montant brut de CHF172millions, grâce auquel huitimmeubles de grande qualité appartenant à Helvetia Assurances ont pu être acquis, pour une valeur de marché d’environ CHF229,5millions. À CHF1’078millions, la valeur de marché du portefeuille a ainsi dépassé le seuil du milliard et offre à nos investisseuses et investisseurs une diversification optimale en termes de macro- comme de micro-localisation, d’année de construction déterminante sur le plan économique et de structure des locataires. Une première participation au GRESB réussie

Ce dernier exercice a été marqué par une première participation au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), récompensée par la remise de la distinction Green Star et par trois étoiles sur cinq en comparaison relative entre pairs. Avec l’ancrage dans le contrat de fonds en septembre2023, ils confirment l’importance des réflexions sur les critères ESG dans le cadre du processus de placement. L’investissement responsable est l’une des quatre priorités de la stratégie de développement durable d’Helvetia. D’ici à 2050, le portefeuille de placement doit être progressivement orienté vers la neutralité carbone et remplir ainsi les exigences de l’Accord de Paris sur le climat. Perspectives pour l’exercice2023/2024

En raison de la hausse du taux d’intérêt de référence au 1erjuin2023 et de l’adaptation des baux qui lui sont indexés, nous tablons pour le prochain exercice sur des revenus locatifs supplémentaires à hauteur de CHF1,12million, soit une augmentation de 2,95% par rapport au revenu des loyers nets prévisionnels. La nouvelle hausse du taux d’intérêt de référence le 1erdécembre2023 devrait avoir un nouvel effet positif sur les revenus locatifs. Affichant une valeur de marché de plus d’un milliard de francs suisses, Helvetia(CH) Swiss Property Fund fait partie des principaux fonds immobiliers non cotés en Suisse. Avec des conditions de marché favorables, les exigences pour une cotation à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), prévue au premier semestre2024, sont donc satisfaites. Analystes Philipp Schüpbach

Responsable Investor Relations Téléphone: +41 58 280 59 23

investor.relations@helvetia.ch Médias Rebecca Blum

Corporate Communications Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch À propos d’Helvetia Asset Management SA

Soumise au contrôle de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), Helvetia Asset Management SA propose des prestations dans les domaines de la direction de fonds et de la gestion de fortune. Elle exerce son activité dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d’actifs, la représentation des maîtres d’ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d’Helvetia Holding SA, Saint-Gall. Avertissement

Le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund mentionné dans le présent communiqué de presse s’adresse exclusivement aux investisseuses et investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux («LPCC»), en relation avec l’art. 4, al. 3 – 5 et l’art. 5, al. 1 et 4 de la loi sur les services financiers («LSFin»), qui ont leur domicile en Suisse. Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement ou d’autres services financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La seule base contraignante pour l’achat ou la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds, y compris son annexe et le rapport annuel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, Steinengraben 41, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich.

