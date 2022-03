Zurich (awp) - Helvetia Asset Management a clôturé la première augmentation de capital d'Helvetia Swiss Property Fund avec un montant de 210 millions de francs suisses, qui servira à l'achat de de dix biens immobiliers. La direction ambitionne de coter le fonds d'ici un à trois ans.

L'opération réalisée du 8 au 28 mars, a atteint un taux de souscription de 94%, précise la division de gestion d'actifs de l'assureur saint-gallois mardi dans un communiqué. En tout, 2 millions de parts ont été souscrites à un prix d'émission de 105,00 francs suisses par part.

La libération des nouvelles parts aura lieu le 31 mars, date à partir de laquelle 6,5 millions de titres seront en circulation.

Le produit de l'émission, qui s'élève à 210 millions de francs suisses, sera employé à l'acquisition par Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie d'un portefeuille immobilier "à forte proportion de logements, largement diversifié sur un plan géographique et d'un prix du marché de 298,2 millions de francs suisses".

Des capitaux étrangers supplémentaires d'un montant d'environ 100 millions de francs suisses seront levés pour financer cet achat. Au 1er avril, le fonds Helvetia Swiss Property disposera ainsi de 39 immeubles d'une valeur de marché autour de 846 millions de francs suisses.

La direction du fonds a l'intention de continuer à développer le portefeuille immobilier, en investissant en particulier dans des immeubles d'habitation, complétés par des immeubles à usage mixte et commercial. Elle prévoit de rendre Helvetia Swiss Property Fund accessible à des investisseurs non qualifiés d'ici un à trois ans et de le coter sur SIX Swiss Exchange.

