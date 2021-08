Helvetia Venture Fund prend une participation dans l'espagnol Coinscrap Finance

Zurich (awp) - Helvetia Venture Fund investit dans Coinscrap Finance, une société espagnole qui propose des applications pour téléphones portables en marque blanche dans les domaines de la prévoyance et de l'épargne, visant une clientèle jeune.

Coinscrap Finance est le premier investissement pratiqué par Helvetia Venture Fund dans le domaine de la prévoyance, indique mardi la filiale de l'assureur saint-gallois Helvetia, basée au Luxembourg. Aucun montant n'a été dévoilé. "Les fonds issus de cette prise de participation seront employés à faire progresser la croissance internationale", tandis que "l'accent est mis sur les pays ayant une forte tradition de bancassurance".

En Espagne, Coinscrap Finance compte comme clients des compagnies d'assurance et des banques telles que EVO Banco (groupe Bankinter) et Santander. L'assureur espagnol Caser, repris par Helvetia l'an dernier, "travaille déjà avec Coinscrap Finance et a notamment lancé avec succès la solution de prévoyance Cling Cling", ajoute le fonds.

