Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Introduction d’un produit

Helvetia YOUniverse s’adapte aux besoins des jeunes



22.08.2022 / 07:04 CET/CEST



Communiqué de presse

Bâle, le 22 août 2022 Helvetia lance «YOUniverse», nouvelle assurance spécifiquement conçue pour répondre aux besoins d’une clientèle jeune: les clientes et clients choisissent librement les modules qui les intéressent et peuvent les combiner de façon flexible et individuelle. Cette formule est une première sur le marché suisse. De plus, ils bénéficient d’offres qui n’existent encore nulle part ailleurs – ou connaissez-vous une autre assurance qui couvre les frais lorsque l’on est obligé de repasser un examen pendant la période de formation initiale ou continue? Helvetia YOUniverse cible les besoins spécifiques des jeunes. Qu’il s’agisse de formation initiale ou continue, d’un tour du monde ou du départ du foyer familial: Les jeunes font l’expérience de la flexibilité et aiment avoir les coudées franches. Ils souscrivent les assurances et les services dont ils ont besoin à une période donnée – sachant que leurs besoins évoluent constamment. Avec Helvetia YOUniverse, qui s’adresse à une clientèle âgée de 14 à 27 ans, les modules prestations de services, inventaire du ménage, responsabilité civile privée, assistance, protection juridique, garantie de loyer et rente d’incapacité de gain peuvent être combinés à volonté en fonction de la situation de vie de chacun. Les solutions figées, qui se contentent de proposer des réductions pour les jeunes, sont donc de l’histoire ancienne. Des modules individuels et des offres totalement inédites

Adrian Kollegger, responsable Non-vie Suisse, explique: «Pour les jeunes adultes, il existe des assurances qui intègrent des solutions globales toutes prêtes. Par exemple, ces jeunes doivent obligatoirement choisir l’une des trois solutions proposées: A, B ou C. Mais qu’est-ce qui va se passer si aucune des trois ne leur convient? Ce qui compte à nos yeux, c’est qu’ils aient une entière liberté de choix parmi les différents modules et de leur proposer ainsi des solutions sur mesure. Cette approche s’inscrit dans les ambitions de la stratégie helvetia 20.25, par laquelle nous entendons poser des jalons en matière de commodité pour le client. Y compris pour les jeunes». Les principaux avantages de Helvetia YOUniverse en un coup d’œil: Produit d’assurance figé? Non, Helvetia YOUniverse s’adapte à la vie.

Le diplôme de langue étrangère, les études ou la formation continue – surtout quand on est jeune, il y a de nombreuses situations d’examen qui mettent sous pression. Avec Helvetia YOUniverse, le jeune qui est recalé à un examen n’a plus à se soucier du financement des frais liés au repassage des épreuves. C’est l’assurance assistance qui les prend en charge. À noter également: si une formation initiale ou continue doit être interrompue en raison d’un accident ou d’une maladie, Helvetia rembourse les frais déjà versés.



L’un des moments les plus forts dans la vie d’un jeune est celui où il quitte le foyer parental. En optant pour les extensions de prestations d’Helvetia YOUniverse, il peut commander des cartons de déménagement via le chatbot Clara sur le site Internet d’Helvetia. Et les cartons sont ensuite livrés à sa porte.



La durabilité tient à cœur à la jeune génération. Helvetia contribue au développement durable de la Suisse par son engagement en faveur des forêts protectrices. Celles-ci apportent une contribution souvent sous-estimée à la protection des personnes, des constructions, des chemins de randonnée et des voies de communication – surtout contre les risques de chutes de pierres, de glissements de terrain, de coulées de boue et d’avalanches. Avec YOUniverse, Helvetia permet aux clientes et clients d'adhérer à cet engagement: pour chaque conclusion d’une assurance Helvetia YOUniverse, un arbre est planté dans l’une des forêts protectrices sélectionnées. Par ailleurs, les conditions générales d’assurance (CGA) ne sont plus disponibles que sous forme numérique. Le contrat peut également être conclu par simple clic via un SMS ou un courriel. Cela non seulement pratique, mais ménage aussi l’environnement. Le site Internet d’Helvetia YOUniverse fournit de plus amples informations sur les avantages attrayants dont bénéficie la communauté Helvetia. Elle donne en outre aux personnes intéressées la possibilité de vérifier leurs besoins en assurance en trois minutes seulement dans le cadre d’un check-up en ligne. Médias Jonas Grossniklaus

Responsable Media Relations Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch À propos du groupe Helvetia

