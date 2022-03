Helvetia a presque doublé son bénéfice en 2021

Zurich (awp) - Helvetia a dégagé l'an dernier un bénéfice net multiplié par près de deux à 520 millions de francs suisses, dopé par la contribution de Caser et par un juteux produit des placements. L'assureur santé espagnol, repris mi-2020, a participé à hauteur de 72 millions à la performance, quand le retour sur investissements et les revenus immobiliers ont atteint 1,83 milliard.

Le volumes d'affaires a enflé de 15,5% à 11,22 milliards de francs suisses, porté par le segment non vie (+22,6% à 6,66 milliards) et les dépôts vie (+44,7% à 414,6 millions). Les primes brutes vie ont néanmoins aussi grappillé 3,9% à 4,15 milliards, égraine le compte-rendu diffusé jeudi.

Dilué par une charge de sinistre de 125,6 millions suite aux inondations qui se sont abattues sur l'Allemagne et la Suisse, le ratio combiné s'est dégradé de 0,8 point de pourcentage à 94,8%. Le ratio de solvabilité, lui, a progressé de 6 points de pourcentage sur six mois pour atteindre fin décembre plus de 240%.

La performance s'avère peu ou prou conforme aux projections du consensus AWP, qui s'articulait à 521 millions pour le bénéfice net et 11,06 milliards pour le volume d'affaires. Le ratio combiné était attendu à 94,4%.

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 5,50 francs suisses par titre, en hausse de 10% et supérieur de 17 centimes aux attentes moyennes.

Les analystes accueillent une performance honorable, mue avant tout par le produit des placements. UBS déplore cependant une absence d'amélioration sur le front des fondamentaux.

Exposition limitée à la Russie

Sans s'avancer sur le terrain des perspectives pour l'année en cours, la direction a tenu à rassurer sur l'exposition du groupe à la Russie, à l'Ukraine et à la Biélorussie. Les affaires russes représentent moins de 100 millions, sur un volume de plus de 11 milliards et les contrats sur les risques russes ne sont plus renouvelés, a indiqué en conférence de presse la directrice financière (CEO) Annelis Lüscher Hämmerli.

"Sur le plan des investissements, notre exposition à la Russie, à l'Ukraine et au Bélarus est pratiquement inexistante", a poursuivi la responsable.

Helvetia s'estime en outre financièrement préparé à absorber le choc que pourrait occasionner la guerre en Ukraine sur les marchés financiers ou une envolée de l'inflation.

A midi, la nominative Helvetia cédait 0,7% à 119,00 francs suisses, dans un SPI en retrait de 0,12%.

jh/vj/fr