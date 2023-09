Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Helvetia accroît son bénéfice, réalise une croissance rentable et poursuit la mise en œuvre de sa stratégie



Saint-Gall, le 27 septembre 2023 L’essentiel des comptes semestriels 2023: Une croissance toujours rentable dans le cœur de métier Au premier semestre 2023, Helvetia a de nouveau enregistré une croissance rentable, et son volume d’affaires a augmenté de 6,0% en données corrigées des effets de change, à CHF 6 687,0 millions.

Cette hausse a été portée par la forte croissance dans l’assurance non-vie qui, après correction des effets de change, a nettement progressé de 13,2% dans tous les segments avec un large soutien des différents domaines d'activité.

Le résultat IFRS après impôts du groupe a augmenté de près de 35%, à CHF 257,8 millions. Outre une solide évolution technique, la meilleure performance des marchés financiers a permis d’améliorer le résultat. Résilience grâce à la solidité financière et à la diversification Dans un environnement exigeant marqué par des défis macroéconomiques, Helvetia a ainsi réalisé un très bon résultat.

Cette résilience repose une fois de plus sur la grande diversification et la solide capacité financière du groupe Helvetia.

Elle se reflète également dans sa capitalisation toujours excellente: le taux SST estimé était d’environ 300% au 30 juin 2023. Saisir les opportunités de croissance avec la stratégie helvetia 20.25 Avec la mise en œuvre de la stratégie helvetia 20.25 , Helvetia s’aligne systématiquement sur les besoins de sa clientèle, développe ses canaux de distribution et poursuit ainsi sa croissance rentable.

, Helvetia s’aligne systématiquement sur les besoins de sa clientèle, développe ses canaux de distribution et poursuit ainsi sa croissance rentable. Elle a saisi de nouvelles opportunités de croissance attrayantes avec le développement ciblé des activités génératrices de commissions et l’extension de nouveaux domaines d’activité tels que l’assurance intégrée.

Avec l’intégration partielle de la distribution de MoneyPark à celle d’Helvetia, MoneyPark et Helvetia renforcent leur rôle de leader dans le conseil et le courtage de biens immobiliers et d’hypothèques. «Le premier semestre 2023 se caractérise principalement par sa stabilité, grâce à une large diversification et aux opportunités de croissance rentables. Il en résulte une croissance remarquable et un bénéfice nettement supérieur à celui sur la même période de l’année précédente. Cette croissance repose sur les solides résultats techniques de notre cœur de métier. Parallèlement, nous avons développé avec succès de nouveaux domaines d’activité. Nous avons ainsi à nouveau créé de la valeur pour nos actionnaires au premier semestre 2023», déclare Philipp Gmür, Group CEO Helvetia, à propos des comptes semestriels 2023. Dans ses comptes semestriels 2023, Helvetia présente pour la première fois ses comptes conformément aux nouvelles normes comptables IFRS 17 et IFRS 9. Tous les chiffres de l’exercice précédent sont présentés sur une base comparable. Les affaires non-vie comme moteur de la croissance rentable du cœur de métier

Au premier semestre 2023, le groupe Helvetia a poursuivi sa croissance en mettant l’accent sur les domaines d’activité rentables et efficients en termes de capital, tels que le B2B2C, les activités génératrices de commissions et les domaines d'activité des Specialty Markets. Son volume d’affaires a atteint CHF 6 687 millions (premier semestre 2022: CHF 6 418,7 millions). À taux de change constants, cela représente une hausse de 6,0% (en CHF: 4,2%). Les produits techniques se sont élevés à CHF 4 293,6 millions (1er semestre 2022: CHF 4 047,3), ce qui correspond à une croissance corrigée des effets de change de 8,4%. Les affaires non-vie ont été un puissant moteur de croissance et ont enregistré une croissance corrigée des effets de change du volume d’affaires de 13,2%, pour atteindre CHF 4 200,3 millions. Dans ce domaine d’activité, Helvetia a progressé dans tous les segments avec un large soutien des différents domaines d'activité. La croissance sur les trois plus grands marchés nationaux d’Helvetia que sont la Suisse (10,0% après correction des effets de change), l’Espagne et l’Allemagne, ainsi qu’en Autriche a été supérieure à celle du marché (croissance du segment Europe dans son ensemble: 7,6% après correction des effets de change). Helvetia est ainsi parvenue à accroître ses parts de marché dans son cœur de métier rentable. Le volume d’affaires dans le domaine non-vie du segment Specialty Markets a également connu une évolution très positive (+30,5% après correction des effets de change), principalement en raison de la hausse des nouvelles affaires. En outre, des effets de prix avantageux ont soutenu la croissance dans ce segment et y ont contribué pour environ un tiers. Le volume d’affaires de l’assurance vie s’est élevé à CHF 2 486,7 millions (-4,3% après correction des effets de change). Helvetia poursuit une stratégie axée sur les produits liés à des placements et les produits risque pur. Ainsi, le volume d’affaires a augmenté avec les dépôts pour les contrats d’investissement dans les affaires vie individuelle et avec la réassurance des risques biométriques dans la réassurance active. Du fait de la tendance persistante sur le marché qui consiste à passer de l’assurance complète aux solutions semi-autonomes, les primes d’épargne dans les affaires collectives vie suisses ont été inférieures à celles de l’année précédente. Avec ses produits semi-autonomes et solutions de risque, Helvetia est bien positionnée pour faire face à cette évolution. Solide résultat technique et amélioration sur les marchés financiers

Au premier semestre 2023, Helvetia a réalisé un résultat IFRS après impôts de CHF 257,8 millions, soit un résultat nettement supérieur à celui de la même période de l’exercice précédent (1er semestre 2022: CHF 191,4 millions). Ce bon résultat repose sur une solide évolution du résultat technique de son cœur de métier. Parallèlement, l’évolution très favorable des marchés financiers a été l’une des principales raisons de la hausse du résultat. Comme annoncé déjà début septembre, une correction de valeur unique de CHF 26,9 millions sur le goodwill IFRS de MoneyPark a eu un effet opposé. Dans les affaires non-vie, le résultat IFRS après impôts de CHF 215,9 millions est nettement supérieur à celui sur la même période de l’exercice précédent (1er semestre 2022: CHF 71,4 millions). Outre la solide évolution du résultat technique, c’est principalement la performance nettement supérieure des marchés financiers par rapport à l’exercice précédent qui s’est répercutée positivement sur les bénéfices et pertes des placements. Dans les affaires vie, le résultat IFRS après impôts s’est élevé à CHF 137,0 millions au premier semestre 2023, au niveau de la même période de l’exercice précédent (1er semestre 2022: CHF 140,4 millions). La stratégie poursuivie par Helvetia ces dernières années, qui met l’accent sur les produits liés à des placements préservant le capital et les assurances vie risque, s’est confirmée dans le solide résultat. Helvetia a ainsi enregistré une part acquise stable de la marge sur service contractuelle de CHF 188,5 millions (1er semestre 2022: CHF 193,4 millions), bien que par rapport à la même période de l’année précédente, la contribution de la compagnie d’assurance vie Sa Nostra Vida, vendue fin 2022, n’ait plus été incluse. Ratio combiné de 94,0%

Le ratio combiné du groupe s’est élevé à 94,0% (1er semestre 2022: 92,8%) et se situait ainsi dans le haut de la fourchette de 92 à 94% visée par la stratégie helvetia 20.25. Il s’est avéré robuste compte tenu d’un environnement toujours marqué par l’inflation, de certains sinistres majeurs sur le segment Europe et d’une fréquence supérieure à la moyenne des sinistres de taille moyenne. Amélioration de la marge sur les affaires nouvelles et CSM en hausse dans les affaires vie

Les affaires nouvelles dans le domaine vie ont également connu une évolution favorable. La marge sur les affaires nouvelles a augmenté à 5,6% (1er semestre 2022: 4,2%). Cette hausse s’explique par la croissance des affaires nouvelles rentables dans la réassurance active et les effets positifs de l’augmentation des taux d’intérêt sur les affaires nouvelles dans le segment Europe. La marge sur service contractuelle (CSM) a augmenté par rapport à fin 2022 pour atteindre CHF 4 278,8 millions au 30 juin 2023 (31 décembre 2022: CHF 3 942,4 millions). Outre les affaires nouvelles rentables conclues au cours de la période sous revue, ce sont surtout les marchés financiers positifs qui ont contribué à cette hausse. La capitalisation reste excellente

La capitalisation d’Helvetia reste excellente. Au 30 juin 2023, le taux SST estimé était d’environ 300%. En outre, Helvetia est notée «A+» par l’agence de notation S&P Global Ratings (S&P). Grâce à sa stratégie helvetia 20.25, Helvetia exploite des opportunités de croissance

Au premier semestre 2023, le groupe a augmenté ses revenus de commissions de 10,2% après correction des effets de change, réalisant ainsi les opportunités de croissance prévues selon la stratégie helvetia 20.25. L’écosystème «Health & Care» de Caser en Espagne a été le moteur de cette croissance. De plus, l’augmentation de capital du fonds immobilier Helvetia (CH) Swiss Property Fund a contribué aux produits des commissions sur les actifs gérés pour le compte de clients tiers. Au total, les activités génératrices de commissions ont contribué à hauteur de 5% au résultat d’Helvetia. Outre les activités génératrices de commissions, Helvetia saisit également des opportunités de croissance avec le développement de nouveaux domaines d’activité, tels que l’assurance intégrée. Avec l’activité d’assurance intégrée, Helvetia exploite de nouveaux accès à la clientèle et jette les bases d’une nouvelle croissance rentable. Elle a notamment développé cette activité avec l’acquisition de Mobile Garantie en Allemagne, un fournisseur de solutions d’assurance et de services sur mesure pour les assurances automobiles complémentaires, notamment les assurances prolongation de garantie et frais de réparation. La croissance rentable est également au cœur de l’internationalisation de Smile, le leader de l’assurance en ligne en Suisse. Après son lancement réussi en Autriche l’année dernière, Smile y a élargi sa gamme de produits avec l’assurance véhicules à moteur en 2023. Une offre complète sur le thème de l’immobilier

Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des risques – Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente partout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone portable à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l’argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d’affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l’environnement.

