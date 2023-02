Helvetia accueille les clients dans le métavers

Helvetia Assurances fait un pas de plus en matière de commodité pour la clientèle: dès à présent, des expertes et experts formés peuvent répondre aux questions liées à l’assurance dans le métavers. L'assurance toutes branches entend acquérir de l’expérience dans le monde virtuel, tout en évaluant les besoins de la clientèle ainsi que les nouveaux produits et modèles commerciaux possibles.

Assister à un concert, se mesurer à des jeux informatiques, rencontrer sa collègue de travail américaine: le métavers offre déjà nombre de possibilités. Dès maintenant, le conseil par une experte ou un expert en assurance d’Helvetia en fait également partie. Celles et ceux qui possèdent des lunettes VR peuvent participer à un entretien de conseil avec leur avatar dans la salle de réunion virtuelle. Outre Helvetia Suisse, l’assureur en ligne Smile qui fait partie du Groupe est également présent dans le métavers.

Explorer un nouveau monde ensemble

Dans une première phase, Helvetia veut surtout acquérir de l’expérience dans le métavers pour connaître les besoins émergents de la clientèle ainsi que les développements technologiques, et sonder les possibilités de nouveaux produits et modèles commerciaux. L’organisation de réunions d’information et de conseil dans le métavers sont les premières applications pilotes pour l'entreprise. Jan Kundert, responsable Gestion des clients et du marché et membre du Comité de direction d’Helvetia Suisse déclare: «Nous sommes à l’aube d’une évolution technologique qui nous ouvre les portes d’un tout nouveau monde. Nous entrons dans cet univers avec nos clientes et clients. Nous apprenons ainsi quels sont leurs besoins dans l’espace virtuel.» Dans une phase ultérieure, la création de nouveaux produits sera également envisageable, poursuit Jan Kundert, par exemple si le besoin de nouvelles solutions d’assurance devait émerger dans le monde virtuel.

Investir dans l’expérience client

Dans la nouvelle offre de conseil, l’immersion et l’interaction doivent créer une valeur ajoutée. Helvetia est convaincue que l’immersion dans le métavers donnera lieu à des interactions nouvelles et extrêmement intéressantes avec les clientes et les clients. Ces interactions permettront également de tirer des enseignements qui aideront à optimiser davantage l’expérience client dans l’espace virtuel. «L’accès simple et à la pointe du progrès de nos prestations est une priorité absolue pour nous», explique Ralph Jeitziner, responsable Distribution et membre du Comité de direction d’Helvetia Suisse: «Avec la stratégie helvetia 20.25, nous poursuivons l’ambition de poser des jalons en matière de commodité pour la clientèle et d’accès à celle-ci. Dans le métavers, nos clientes et clients peuvent interagir avec un ou une spécialiste et se faire expliquer des faits. C’est une expérience totalement différente de la lecture de textes sur un site Internet. Nous sommes impatients de voir comment cette expérience inédite sera accueillie.»

Prendre un rendez-vous en ligne

Les personnes qui souhaitent obtenir un conseil dans le métavers réservent leur rendez-vous en ligne, exactement comme pour un conseil par téléphone ou un entretien à l’agence. Helvetia envoie ensuite les données d’accès par courriel. Les clientes et clients intéressés rencontrent ensuite, sous forme d’avatars, le ou la spécialiste d’Helvetia dans la salle de réunion virtuelle. Après la consultation, ils reçoivent par SMS ou par courriel le lien vers l’offre personnelle ou la conclusion numérique du contrat. Pour l’instant, seuls quelques collaborateurs et collaboratrices d’Helvetia sont équipés des lunettes de réalité virtuelle nécessaires et ont été spécialement formés. La pièce virtuelle est donc aménagée de manière à ce que d’autres personnes puissent y être connectées par vidéoconférence traditionnelle. Tous les détails concernant la présence d’Helvetia dans le métavers se trouvent sur www.helvetia.ch/fr/metaverse.