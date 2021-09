EQS Group-Ad-hoc: Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Helvetia augmente sa croissance et ses bénéfices, profite du rachat de Caser et lance avec succès la période stratégique helvetia 20.25



13.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Annonce ad hoc

Saint-Gall, le 13 septembre 2021 L'essentiel des comptes semestriels 2021 en bref: Croissance rentable et conforme à la stratégie au premier semestre Helvetia augmente de 21,0% (en monnaie d'origine), à CHF 6 940,6 millions, son volume d'affaires au premier semestre 2021.

Les affaires non-vie enregistrent une croissance de 31,5% en monnaie d'origine, aussi bien sur le plan organique que grâce à Caser. La croissance organique repose sur tous les segments et marchés nationaux.

Les affaires vie progressent de 8,7%. En plus de l'influence positive de Caser, les produits liés à des placements préservant le capital dans les affaires vie individuelle ont connu une évolution réjouissante sur tous les marchés nationaux.

Conformément à l'objectif de la stratégie helvetia 20.25 , Helvetia a réalisé une forte croissance dans les activités génératrices de commissions, principalement grâce à Caser.

, Helvetia a réalisé une forte croissance dans les activités génératrices de commissions, principalement grâce à Caser. Le résultat IFRS après impôts s'est amélioré à CHF 262,4 millions au premier semestre 2021, grâce aux bons résultats des placements et à des résultats techniques solides (premier semestre 2020: CHF -16,9 millions). Le rachat de l'assureur espagnol Caser porte ses fruits Au cours des six premiers mois de l'année 2021, Caser a contribué à la croissance et aux bénéfices du groupe Helvetia. Les intempéries de cet été montrent qu'Helvetia est là quand il le faut En raison des intempéries de cet été, Helvetia a reçu environ 50 000 déclarations de sinistres à l'échelle du groupe, un nombre record en un si court laps de temps. Le Service des sinistres n'a pas ménagé ses efforts, conformément à la raison d'être d'Helvetia: Nous sommes là quand il le faut.

En juin, les intempéries ont généré une charge de sinistres nette d'environ CHF 70 millions, principalement en Suisse. La stratégie helvetia 20.25 connaît un excellent départ Toutes les entités affichent un développement solide de leurs activités.

En Italie, Helvetia a encore développé les coopérations bancaires, surtout dans le domaine numérique.

En Espagne, elle a développé l'écosystème «Health & Care» de Caser en rachetant une clinique supplémentaire. «Helvetia peut dresser un bilan positif du premier semestre. La contribution de Caser aux résultats semestriels montre que l'assureur espagnol racheté en 2020 livre les résultats escomptés. Helvetia a également enregistré une forte croissance sur le plan organique. De plus, elle a profité au premier semestre 2021 de l'évolution favorable des marchés de capitaux et de solides résultats techniques. Nous nous réjouissons de cette forte croissance et de ces bénéfices solides», explique Philipp Gmür, Group CEO d'Helvetia, concernant le résultat du premier semestre 2021. Au premier semestre 2021, le résultat IFRS après impôts a grimpé à CHF 262,4 millions (premier semestre 2020: CHF -16,9 millions). L'un des principaux moteurs de cette hausse a été l'amélioration des résultats des placements qui ont profité de la bonne performance des marchés actions au premier semestre 2021. L'acquisition de Caser a porté ses fruits: l'assureur espagnol racheté mi-2020 a contribué à hauteur de CHF 32,1 millions au résultat semestriel. Helvetia a une nouvelle fois enregistré de solides résultats techniques dans les domaines d'activité vie et non-vie. Le domaine non-vie a nettement amélioré son résultat IFRS après impôts, qui s'est établi à CHF 194,6 millions (premier semestre 2020: CHF -0,5 million). Les résultats des affaires vie ont également fortement augmenté par rapport à la même période de l'année précédente (CHF 122,3 millions contre CHF 22,9 millions au premier semestre 2020). Le résultat des autres activités s'est élevé à CHF -54,5 millions (2020: CHF -39,3 millions). Ratio combiné robuste

Le ratio combiné net dans les affaires non-vie s'est élevé à 94,5% au premier semestre 2021 (premier semestre 2020: 95,9%). Par rapport à 2020, le fait qu'il n'y ait plus de sinistres liés au COVID-19 a eu des effets positifs. De plus, les activités suisses ont enregistré un effet exceptionnel positif unique. Celui-ci est dû à un examen périodique du niveau des réserves qui a permis à certaines réserves d'être libérées. Par ailleurs, les intempéries du mois de juin 2021 ont entraîné une augmentation de la charge de sinistres due aux événements naturels, en grande partie en Suisse. Amélioration de la marge sur les affaires nouvelles dans le domaine vie

Dans le domaine vie, la marge sur les affaires nouvelles a progressé de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 3,0% (premier semestre 2020: 2,8%). Elle s'inscrit ainsi dans la partie supérieure de la fourchette stratégique de 2 à 3%. Cette augmentation s'explique principalement par des modifications de produits, de meilleures hypothèses de coûts et des rendements de placements plus élevés. Forte croissance de 21% grâce à Caser - bon développement organique

Au premier semestre 2021, Helvetia a poursuivi sa stratégie de croissance ciblée. Son volume d'affaires a atteint CHF 6 940,6 millions (premier semestre 2020: CHF 5 657,0 millions). En données corrigées des effets de change, cela représente une hausse de 21,0%. Une part substantielle de cette croissance provient de Caser, qui figure pour la première fois dans le compte de résultat des comptes semestriels. Sur le plan organique, Helvetia a réalisé au premier semestre 2021 une croissance réjouissante de 5,2% en monnaie d'origine. Les affaires non-vie ont été un fort moteur de croissance, avec une hausse de 31,5% en monnaie d'origine. Outre la contribution de Caser, qui représente deux tiers de la croissance, il convient de souligner le bon développement organique, qui repose sur tous les segments et marchés nationaux. En Suisse, la croissance de l'activité B2B2C et de l'assureur en ligne Smile mérite particulièrement d'être soulignée. Le volume d'affaires de l'assurance vie a augmenté de 8,7% en monnaie d'origine. En plus de la contribution de Caser, les activités avec des produits liés à des placements préservant le capital dans les affaires vie individuelle ont connu une évolution réjouissante. Sur tous les marchés nationaux, Helvetia a réalisé des taux de croissance importants avec ces produits. Le produit résultant des activités des services et des commissions (fee business) s'est élevé à CHF 165,8 millions et a affiché une forte croissance grâce à Caser et à ses activités hors assurance. Le résultat des placements de capitaux profite de la bonne évolution des marchés des actions

Avec CHF 461,4 millions, le produit courant des placements est resté stable du fait des produits supplémentaires du portefeuille de Caser (premier semestre 2020: CHF 457,3 millions). Le rendement direct a légèrement reculé à 0,8% (premier semestre 2021: 0,9%, chiffres non annualisés), car le portefeuille de Caser présente un rendement moins élevé du fait d'effets d'acquisition. Le résultat global des placements du groupe a grimpé à CHF 872,3 millions (premier semestre 2021: CHF 92,4 millions), surtout grâce à des bénéfices comptables liés à la bonne évolution des marchés des actions. Capitalisation toujours forte

La capitalisation d'Helvetia reste solide. Helvetia table sur un taux SST de plus de 220% à la fin juin 2021 (fin 2020: 193%). Là aussi, Helvetia a profité de l'évolution positive sur les marchés des capitaux au premier semestre 2021. Début de mise en ?uvre réussi de la stratégie

En début d'année, Helvetia a présenté la nouvelle stratégie helvetia 20.25. Celle-ci doit lui permettre de devenir le meilleur partenaire pour la sécurité financière et la référence en matière de commodité et d'accessibilité pour les clients. La nouvelle période stratégique a très bien commencé. Les investissements réalisés dans la commodité pour les clients portent leurs fruits, comme le montre la forte croissance de la vente en agence, des canaux B2B2C et de Smile qui a gagné environ 12% par rapport à l'année dernière. En Italie, Helvetia a encore développé la distribution bancaire. Ainsi, la CiviBank, la plateforme de distribution numérique YOLO et Helvetia ont convenu de mettre au point une offre d'assurances numérique simple. Une collaboration existe déjà depuis de longues années avec illimity, une banque italienne numérique cotée en bourse. illimity et Helvetia ont élargi leur offre au cours du premier semestre en y incluant une offre d'assurances vie entièrement numérique. En Espagne, Helvetia a encore développé l'écosystème «Health & Care». Avec l'acquisition d'une autre clinique qui rejoint le groupe Grupo Hospitales Parque, filiale de Caser, cet écosystème regroupe désormais six hôpitaux, 22 établissements de retraite et de soins ainsi que 22 cliniques dentaires. «Nous avons enregistré dès le premier semestre de premières réussites dans la mise en ?uvre de la stratégie. Nous voulons profiter de cet élan afin de faire d'Helvetia un prestataire financier européen pour les assurances et la prévoyance», déclare Philipp Gmür à propos de la mise en ?uvre de la stratégie helvetia 20.25. Visionnez la vidéo de CEO Philipp Gmür:

Principaux chiffres-clés Analystes Susanne Tengler

Responsable Investor Relations Téléphone: +41 58 280 57 79

investor.relations@helvetia.ch Médias Jonas Grossniklaus

Responsable Media Relations Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch À propos du groupe Helvetia

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d'assurances suisses et étrangères acquises au fil de plus de 160 ans d'existence et est devenu un groupe d'assurances international prospère. En Suisse, Helvetia compte parmi les principaux assureurs multi-branches. L'entreprise dispose d'une deuxième assise solide dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, grâce à des pays sélectionnés, dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d'investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse.

Actif dans les domaines de l'assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur mesure dans le domaine des Specialty Lines ainsi qu'en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 11 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 7 millions de clients. Avec un volume d'affaires de CHF 9,71 milliards, Helvetia a réalisé en 2020 un résultat IFRS après impôts de CHF 281.7 millions. Les actions nominatives d'Helvetia Holding s'échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. Exclusion de responsabilité

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue allemande du document fait foi. Les versions du document dans d'autres langues sont fournies uniquement à des fins d'information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d'une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document.

Le présent document peut contenir des projections ou d'autres déclarations prospectives en rapport avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le fait qu'un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l'évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d'intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d'ordonnances, y compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en ?uvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l'importance et l'évolution générale des sinistres assurés; (8) l'évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d'annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d'économies d'échelle et d'effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Lors de l'évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d'autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe Helvetia ne s'engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur.

Fin du communiqué ad hoc