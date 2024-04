Helvetia Holding SA est une société suisse du groupe Helvetia, un groupe de services d'assurance toutes branches. La société divise ses activités entre les segments Suisse, Allemagne, Italie, Espagne et Autres unités d'assurance, y compris l'Autriche, la France et les activités mondiales de réassurance, ainsi que Corporate, qui comprend toutes les activités du groupe Helvetia, les sociétés de financement et la société elle-même. Elle opère dans les domaines de l'assurance vie et de l'assurance non-vie. L'activité vie propose des assurances vie, des plans de retraite et des rentes, entre autres. Les activités non-vie comprennent des polices d'assurance sur les biens, les véhicules à moteur, la responsabilité civile et les transports, ainsi que des couvertures d'assurance maladie et accident. Les activités de réassurance, entre autres, sont incluses dans les autres activités. Elle opère par l'intermédiaire de ses succursales et de ses filiales, notamment Basler Versicherungen AG, Chiara Assicurazioni SpA et Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes