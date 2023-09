Helvetia Holding figure parmi les principaux groupes d'assurance suisses. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit : - assurance vie (66,9%) : assurance collective (54,9% des primes émises brutes), assurance individuelle (34,7%) et réassurance vie (10,4%) ; - assurance non vie (43,6%) : assurance immobilière (37,1% des primes émises brutes), assurance automobile (35,5%), assurance accident et santé (9,4%), responsabilité (9,3%) et transport (8,7%). La répartition géographique des primes émises brutes est la suivante : Suisse (56,4%), Europe (32,1%) et autres (11,5%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes