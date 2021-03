Helvetia impacté par le Covid-19, dévoile de nouveaux objectifs

Zurich (awp) - L'assureur Helvetia a vu ses résultats 2020 impactés par la pandémie de coronavirus, en raison des coûts occasionnés par les dommages assurés et la contre-performance de ses placements. L'acquisition de l'espagnol Caser s'est cependant révélée bénéfique. Les actionnaires recevront un dividende stable.

Le volume d'affaires a progressé de 2,7% à 9,71 milliards de francs suisses, avec une nette baisse de 12% des primes brutes dans l'assurance vie à 4,3 milliards et une accélération de 16,1% dans l'activité non-vie à 5,4 milliards, a indiqué jeudi l'assureur st-gallois dans son rapport annuel.

Face aux dommages assurés liés à la crise sanitaire, notamment les interruptions d'activité et les assurances de voyage, le ratio combiné net (rapport entre les dédommagements et les frais et les primes encaissées) s'est dégradé de 1,7 point de pourcentage à 94,0%.

L'assureur a ainsi déboursé 7,4 milliards de francs suisses de frais d'assurance, dont 97,5 millions liés à la pandémie de coronavirus. Le montant total des coûts est néanmoins en baisse de 8,2% comparé à 2019.

Helvetia a par contre subi les turbulences sur les marchés financiers, le résultat de ses placements fondant de 45,3% à 1,03 milliard de francs suisses.

Au niveau de la rentabilité, le résultat avant impôts a chuté de 43,4% à 319,9 millions de francs suisses et le bénéfice net s'est établi à 281,7 millions, divisé par près de deux comparé à 2019.

Ces chiffres clés dépassent légèrement les prévisions du consensus AWP.

Le groupe a profité de l'acquisition de l'espagnol Caser, racheté début 2020 pour environ 800 millions d'euros (près de 885 millions de francs suisses au cours actuel). La société ibérique a contribué à hauteur de 715,3 millions de francs suisses au volume d'affaires et de 54,3 millions au niveau du bénéfice net.

Nouveaux objectifs à l'horizon 2025

Les actionnaires recevront un dividende inchangé à 5 francs suisses par action, répondant ainsi aux projections des analystes.

Helvetia a également dévoilé ses objectifs financiers, baptisés "Helvetia 20.25", et qui prévoient notamment d'ici quatre ans un ratio combiné dans l'activité non-vie entre 92% et 94% et une marge des affaires nouvelles dans l'assurance vie de 2% à 3%.

Le groupe vise par ailleurs des volumes supérieurs à 350 millions de francs suisses dans l'activité de commission et des réductions de coût de 100 millions. Le rendement des fonds propres doit s'établir dans une fourchette de 8% à 11%.

