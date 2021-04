Helvetia: l'acquisition de Caser a grevé le taux de solvabilité

Zurich (awp) - Au 1er janvier le groupe d'assurance Helvetia affichait un taux de solvabilité (SST) de 193%, en recul de 42 points de pourcentage dans le sillage de l'acquisition de l'espagnol Caser.

Helvetia revendique néanmoins une certaine robustesse de cet indicateur et rappelle dans son communiqué vendredi que la reprise de Caser a été financée en préservant les capitaux, grâce à l'augmentation des fonds propres et à l'émission d'un emprunt hybride éligible. Les résultats opérationnels de l'exercice 2020 et l'émission d'un nouvel emprunt hybride vert ont eu un effet favorable sur la capitalisation.

La solidité financière se reflète aussi dans sa capacité à verser des dividendes, à 800 millions de francs suisses à fin 2020, contre 700 millions douze mois plus tôt, souligne l'assureur saint-gallois.

