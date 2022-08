Helvetia lance une plateforme immobilière tout-en-un

Assurance, prévoyance, propriété – Helvetia réunit ces trois thèmes dans son offre «Helvetia ImmoWorld», qui combine plateforme en ligne moderne et conseils personnalisés prodigués par des experts et expertes d’Helvetia, par le spécialiste des hypothèques et de l’immobilier MoneyPark, ainsi que par d’autres partenaires.

Pour toutes les phases de la propriété

La plateforme couvre toutes les phases de la propriété immobilière: de l’épargne à la vente, en passant par la recherche, le financement, la couverture et la préservation de la valeur. Elle propose des informations utiles, des listes de contrôle et des calculateurs pour estimer les frais de logement ou l’impôt sur les gains immobiliers, par exemple, met en contact avec des acheteuses et acheteurs potentiels vérifiés et donne accès à un service d’artisanat. Ce nouvel outil est doté d’un portail de recherche qui regroupe les biens d’Helvetia et de MoneyPark ainsi que les offres d’autres sites. Un calculateur de travaux de rénovation permet, à partir de quelques informations seulement, d’obtenir une estimation fiable concernant la pertinence d’une rénovation tandis que l’évolution de la valeur d’un bien peut être suivie depuis le compte d’utilisateur en ligne. Les utilisatrices et utilisateurs enregistrés peuvent visualiser les projets de construction près de chez eux ainsi que le prix auquel des biens ont été vendus dans cette zone au cours de ces dernières années.

Une approche globale pour plus de sécurité

Helvetia associe ces services immobiliers à son expertise en matière d’assurance et de prévoyance. Pour Ralph Jeitziner, responsable Distribution Suisse, cette approche globale offre une grande valeur ajoutée: «Nous sommes convaincus que notre clientèle a tout intérêt à pouvoir s’appuyer sur une vision globale de l’assurance, de la prévoyance et de la propriété. En prévoyant un investissement, par exemple, il faut penser à la préservation de la valeur, aux économies d’impôts, aux besoins de liquidités, à la prévoyance vieillesse et à la protection d’assurance optimale.» C’est pourquoi ImmoWorld propose également des conseils personnalisés. MoneyPark offre son expertise en matière de financement et fournit des services de courtage. Helvetia, quant à elle, se charge des questions de prévoyance et accompagne toutes les personnes qui veulent protéger leur logement et leur famille contre les coups du sort.

Développement stratégique de l’écosystème «Home»

Grâce à la plateforme ImmoWorld, Helvetia développe considérablement son écosystème «Home». Celui-ci comprend déjà un réseau d’entreprises qui offrent différentes prestations autour du logement en propriété. Et Helvetia ne compte pas s’arrêter là: elle a l’intention de continuer à étendre ce réseau et ses services concernant les différentes phases de la propriété. La clientèle peut ainsi trouver rapidement les produits et partenaires dont elle a besoin en un seul et même endroit. Des offres spéciales de partenariat sont également proposées: par exemple, les utilisatrices et utilisateurs de la plateforme peuvent actuellement se fournir en ligne à un prix avantageux pour aménager leur chez-eux.