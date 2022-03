Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Helvetia offre à son personnel en Suisse une flexibilité maximale dans le choix de leur lieu de travail



22.03.2022 / 07:00



Communiqué de presse

Bâle, le 22 mars 2022 Helvetia Assurances offre à son personnel en Suisse une flexibilité maximale au niveau du choix de leur lieu de travail. Que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement - les collaborateurs e collaboratrices d'Helvetia pourront à l'avenir travailler partout où ils se sentent capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Helvetia fait confiance à ses collaborateurs et collaboratrices. Toujours. Partout. Suivant ce principe, Helvetia a également adapté son modèle de travail en Suisse. À l'avenir, les collaborateurs et collaboratrices d'Helvetia vont pouvoir décider en équipe, sur la base des besoins exprimés par leurs clients, de l'endroit d'où ils souhaitent travailler. «Après que la pandémie a montré qu'il ne fallait nécessairement être dans son bureau pour faire du bon travail, cette étape s'inscrit dans la logique d'une réponse à l'évolution des besoins de notre société et donc de nos collaborateurs», explique Hamiyet Dogan, responsable RH Suisse. Dans la mesure où le domaine d'activité le permet, il va être désormais possible de travailler jusqu'à 100% depuis son domicile. En complément du travail mobile-flexible, Helvetia introduit le système du bureau partagé sur ses sites suisses. Différentes zones de travail seront disponibles en fonction des besoins individuels, des teams, des départements ou des projets. Les collaborateurs et collaboratrices vont se voir attribuer une zone sur leur site, mais n'auront plus de poste de travail personnel. Ils choisiront leur poste de travail en fonction des disponibilités. Les nouvelles zones de travail permettent de travailler là où cela convient le mieux (travail basé sur l'activité). Le nouveau concept sera d'abord appliqué au siège de Saint-Gall à l'été 2022. Pour Martin Jara, CEO d'Helvetia Suisse, le travail flexible représente une contribution importante au développement de notre culture d'entreprise: «Le nouveau modèle de travail définit non seulement le lieu de travail, mais aussi l'attitude par rapport au travail, les exigences en matière de pensée et d'action entrepreneuriales ainsi que la volonté de participation. La responsabilité personnelle et la confiance sont des facteurs essentiels dans notre travail quotidien.» Hamiyet Dogan: «Helvetia est un employeur moderne qui souhaite offrir à son personnel un environnement de travail optimal. Le travail mobile/flexible repose sur la confiance et la responsabilité individuelle. L'équilibre entre intérêts des clients, collaborateurs et Helvetia fait l'objet d'une optimisation constante.» Médias Dominik Chiavi

