Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

Helvetia présente un résultat réjouissant dans la prévoyance professionnelle



31.05.2022 / 07:00



Communiqué de presse

Bâle, le 31 mai 2022 Les affaires vie collective d?Helvetia Assurances reposent sur une base stable. Les résultats du processus d?épargne, de risque et de frais sont positifs et les frais par personne assurée ont pu être nettement réduits. Ces principes sont toujours valables: une réforme durable de la prévoyance professionnelle reste impérative et urgente. Helvetia Assurances a réalisé un résultat réjouissant dans le domaine de la prévoyance professionnelle. En hausse de 29% par rapport à l?exercice précédent, le résultat d?exploitation s?est élevé à CHF 81,1 millions en 2021 (2020: CHF 62,7 millions). La bonne performance boursière de 2021 se reflète dans le résultat sensiblement meilleur du processus d?épargne. Le processus de risque et de coûts a généré des recettes couvrant les coûts. Helvetia a notamment profité de ce bon résultat pour continuer à accroître les réserves pour les rentes en cours et futures des personnes assurées dans une optique de durabilité. Dans les affaires de prévoyance professionnelle, Helvetia a enregistré un volume de primes de CHF 1 943,6 millions, en recul d?environ 6% par rapport à l?exercice précédent (primes 2020: CHF 2 068,2 millions). Ce recul s?explique notamment par le passage de l?assurance complète aux solutions semi-autonomes et par la diminution des primes d?épargne qui en découle. Tant le volume des primes dans les solutions semi-autonomes que le nombre total de personnes assurées actives ont ainsi augmenté en 2021. Continuité et solidité pour la participation aux excédents

En 2021, Helvetia a affecté CHF 597,4 millions au profit des assuré·e·s dans les affaires rattachées à la quote-part minimum. Cela représente une quote-part de distribution de 90,5% (2020: 90,6%). Dans sa politique de gestion des excédents, Helvetia a privilégié ces dernières années la continuité et la stabilité. Cette politique rigoureuse, associée au bon résultat d?exploitation de 2021, permet une participation aux excédents adéquate. Dans les affaires rattachées à la quote-part minimum, les avoirs de la LPP obligatoire étaient rémunérés au taux d?intérêt minimum de 1%. Les avoirs surobligatoires ont été crédités de 0,75%. Conformément à la réglementation de la quote-part minimum, et plus précisément aux conditions de distribution des excédents, un excédent de risque a été distribué pour l?année 2021 en complément de l?excédent d?intérêts. La baisse des charges d?exploitation continue de s?accentuer

La baisse des charges d?exploitation observée en 2019 et en 2020 a continué en 2021 ? un recul de CHF 8,8 millions par rapport à l?année précédente (-9%) à CHF 89,1 millions. Les charges d?exploitation ont baissé de 12% par assuré actif, à CHF 418 (2020: CHF 477), ayant ainsi renoué avec le niveau de 2019. La performance nette calculée sur la base de la valeur de marché s?élevait à 0,97% en 2021. Les valeurs de marché des actions et de l?immobilier ont affiché une évolution réjouissante grâce à l?expansion économique et à la bonne année boursière. De l?autre côté, l?accélération de l?inflation et la fin prochaine de la politique monétaire ultraexpansive ont pesé sur les cours des emprunts à revenu fixe. Le nombre d?assurés a augmenté de 3% pour atteindre 229 840 (2020: 222 436), tandis que le nombre de contrats collectifs a abandonné 1% pour s?inscrire à 17 086 (2020: 17 286). Une redistribution hors système toujours trop élevée

Une réforme de la prévoyance professionnelle reste impérative et urgente. La redistribution hors système est toujours trop élevée. Anja Göing-Jaeschke, responsable du département actuariel Vie Suisse d?Helvetia, commente: «Grâce au résultat brut positif du processus d?épargne des personnes assurées actives, Helvetia a pu accroître ses réserves en 2021. Conjugué à la réduction des taux de conversion résultant de l?introduction du nouveau tarif Vie collective au 1er janvier 2020, le subventionnement croisé pourra être limité ces prochaines années.» Sans une amélioration du cadre légal, un certain subventionnement croisé restera toutefois inévitable. Une sécurité complète ou une rémunération plus élevée

«Dans le secteur Vie collective Suisse, Helvetia propose les deux modèles à sa clientèle, en fonction de leurs besoins: le modèle d?assurance complète avec des garanties étendues et le modèle semi-autonome avec des opportunités de rendement», explique Hedwig Ulmer, responsable Prévoyance et membre du Comité de direction suisse d?Helvetia. Le compte d?exploitation 2021 de la prévoyance professionnelle d?Helvetia Suisse peut être consulté sur www.helvetia.ch/faits-et-chiffres-lpp. Analystes Philipp Schüpbach

Responsable Investor Relations Téléphone: +41 58 280 59 23

investor.relations@helvetia.ch Médias Dominik Chiavi

Senior Manager Media Relations Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch

À propos du groupe Helvetia

Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un groupe d?assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des oppor-tunités et de prendre des risques ? Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente partout où existent des besoins d?assurance. Elle propose des solutions d?assurance, de prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s?étend de l?assurance de téléphone portable à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l?argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d?affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l?avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l?intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l?environnement.

En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec l?Allemagne, l?Italie, l?Autriche et l?Espagne, elle dispose d?un solide positionnement pour réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia propose des couvertures spéciales et de réassurance sur mesure à l?échelle internationale. Avec un volume d?affaires de CHF 1,22 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l?exercice 2021 un résultat IFRS après impôts de CHF 519,8 millions. L?action d?Helvetia Holding AG s?échange à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Exclusion de responsabilité

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue allemande du document fait foi. Les versions du document dans d?autres langues sont fournies uniquement à des fins d?information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d?une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l?utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l?exactitude ou à l?exhaustivité des informations figurant dans le présent document.Le présent document peut contenir des projections ou d?autres déclarations prospectives en rapport avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le fait qu?un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d?intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en ?uvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l?importance et l?évolution générale des sinistres assurés; (8) l?évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d?annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d?économies d?échelle et d?effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n?est pas exhaustive. Lors de l?évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d?autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe Helvetia ne s?engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur.

Fin du communiqué aux médias