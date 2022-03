Helvetia reprend les parts de Moneypark à TX Group

Zurich (awp) - Le groupe de médias TX Group a cédé ses parts dans Moneypark à l'assureur Helvetia, a indiqué la société d'assurance mercredi. Les détails financiers ne sont pas précisés.

En 2016, TX Group avait déjà cédé une partie de sa participation minoritaire dans Moneypark. Aucune information n'a été fournie sur le montant des parts restantes désormais revendues à Helvetia.

L'opération intervient en même temps qu'un changement à la tête de Moneypark, le fondateur et directeur général (CEO) Stefan Heitmann remettra les rênes de l'entreprise à l'actuel président du conseil d'administration Martin Tschopp. Ce dernier entrera en fonction en mai.

M. Tschopp travaille chez Helvetia depuis 2017, dernièrement comme membre de la direction. En plus de Moneypark, il s'occupait chez Helvetia de l'assureur en ligne Smile.

M. Heitmann restera actionnaire et conservera un rôle de responsable dans Moneypark. L'entreprise, qui propose notamment des services d'intermédiaire entre les établissements fournissant les hypothèques et les clients, traite un volume de plus de 3 milliards annuellement.

