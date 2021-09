Helvetia réussit ses semestriels mais demeure prudent

Zurich (awp) - L'assureur Helvetia a signé de bons résultats au premier semestre, malgré des conditions difficiles avec les intempéries de l'été dernier. Les coûts des dommages sont estimés à environ 70 millions de francs suisses pour le seul mois de juin. Des suppressions d'emplois seront inévitables d'ici fin 2022, a averti la direction.

Les primes brutes du groupe saint-gallois ont progressé de 21% en données corrigées des effets de changes à 6,9 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié lundi. Le ratio combiné (rapport entre primes encaissées et coûts des sinistres) a bien résisté, s'améliorant à 94,5% contre 95,9% il y a un an.

Le résultat des placements s'est vigoureusement amélioré pour se fixer à 1,15 milliard de francs suisses, suite à une perte d'un peu moins de 30 millions l'année dernière.

Quant au bénéfice net, il se situe à 262,4 millions de francs suisses, contre une perte nette de 16,9 millions il y a 12 mois. Dans l'ensemble les attentes des analystes ont été pulvérisés.

Par secteur d'activité, c'est essentiellement dans les affaires non-vie que la compagnie témoigne d'une embellie (+31,5%), tant sur le plan de la croissance organique qu'avec l'acquisition de l'espagnol Caser, ce dernier comptant pour deux tiers de la croissance.

Dans les affaires vie, la progression des primes a été plus modeste (+8,7%) et s'explique à la fois par la contribution de Caser et par les activités avec des produits liés à des placements préservant le capital dans les affaires de vie individuelle.

Facture salée en juillet

Helvetia s'en tient aux objectifs dévoilés en mars. L'assureur souhaite réduire ses coûts de 100 millions de francs suisses par an d'ici 2025 et atteindre un ratio combiné compris entre 92% à 94%. Parallèlement, il entend accroître le dividende ou pour le moins le maintenir à un niveau stable.

Dans le cadre de ce plan stratégique à l'horizon 2025, Helvetia compte réduire ses coûts et supprimer des postes de travail. Près de 140 emplois doivent passer à la trappe en Suisse d'ici la fin de l'année prochaine.

Sur les 50'000 déclarations de sinistres suite aux orages de cet été, près de 30'000 touchent la Suisse, a fait savoir le directeur général Philipp Gmür lors d'une conférence de presse. Selon les calculs d'Annelis Lüscher, la responsable financière, ces sinistres ont occasionné rien qu'en juin des coûts de 70 millions de francs suisses, auxquels il faudra ajouter environ 50 millions pour le mois de juillet.

Mais Helvetia a les reins financiers solides: il est bien capitalisé pour affronter de tels événements, s'est félicité M. Gmür. Helvetia dispose en effet d'un ratio de fonds propres (SST) de plus de 220% fin juin.

Vers 12h25 à la Bourse suisse, la nominative Helvetia prenait 2,6% à 105,60 francs suisses. De son côté l'indice élargi SPI engrangeait 0,44%.

