Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Développement durable

Helvetia s’engage pour l’atténuation du changement climatique et se dote d’une stratégie dédiée



30.06.2023 / 07:00 CET/CEST





Communiqué de presse

Saint-Gall, le 30 juin 2023

Helvetia concrétise ses objectifs visant à atténuer le changement climatique. Parmi les mesures adoptées, on trouve en premier lieu l’intensification des mesures de réduction des émissions de CO 2 liées aux activités commerciales de l’entreprise, avec un objectif de zéro émission nette d’ici à 2040. Deuxièmement, Helvetia a défini une stratégie de désengagement des activités liées au charbon, ainsi que des critères d’exclusion renforcés pour les activités liées au pétrole et au gaz. Troisièmement, le groupe d’assurance s’est fixé un objectif de zéro émission indirecte nette à l’horizon 2050 concernant les activités de placement de capitaux et d’assurance. Helvetia est là quand il le faut – aujourd’hui et demain. Dans le contexte de la transition vers une économie faiblement émettrice de CO 2 , le groupe d’assurance se considère comme un accompagnateur, capable de saisir les opportunités commerciales liées à la transition dans le domaine de l’énergie. Sur la base de sa stratégie de développement durable 20.25, Helvetia a élaboré une stratégie climatique avec des objectifs à long terme et des mesures concrètes qu’elle met désormais en œuvre de manière systématique. Les mesures portent sur ses propres émissions de CO 2 , les activités d’assurance et les activités de placement de capitaux. Parallèlement à l’application de ces mesures, Helvetia développe continuellement sa stratégie climatique avec des objectifs intermédiaires et des plans de mise en œuvre détaillés. Objectif de zéro émission nette pour les activités commerciales d’ici à 2040

Rapportées au nombre de collaborateurs, les émissions de CO 2 ont diminué de 48% depuis 2012 chez Helvetia, qui remplit les critères d’une entreprise climatiquement neutre depuis 2018. La compagnie d’assurance intensifie les mesures déjà lancées et s’engage à atteindre un objectif de zéro émission nette d’ici à 2040 pour les activités commerciales à l’échelle du Groupe. Cela signifie que d’ici là, toutes les émissions de gaz à effet de serre évitables seront réduites et que l’intégralité des émissions restantes fera l’objet de mesures de compensation. La réduction porte essentiellement sur les émissions des bâtiments (chauffage) ainsi que sur celles liées aux déplacements professionnels et à la consommation d’électricité. Stratégie de désengagement des activités d’assurance liées au charbon

Parallèlement à la focalisation sur ses propres activités commerciales, Helvetia réduira également son empreinte écologique dans le domaine de l’assurance. Dans ce contexte, une stratégie clairement définie de désengagement des activités liées au charbon revêt une importance particulière pour le groupe d’assurance. C’est pourquoi le secteur de l’assurance directe fait l’objet d’exigences et de délais concrets quant à l’abandon de ce type d’activités. Helvetia n’assure déjà plus les mines de charbon, les projets d’infrastructure associés, ainsi que les nouveaux projets de production d’électricité à base de charbon. À partir du 1er septembre 2023, les entreprises énergétiques qui développent le secteur du charbon ne seront plus non plus assurées. Le désengagement continu des activités liées au charbon s’appliquera dans un premier temps aux pays de l’OCDE d’ici à 2035, puis au niveau mondial d’ici à 2040. Objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 pour les activités d’assurance liées au pétrole et au gaz

Des mesures et des critères d’exclusion plus stricts ont également été définis pour les activités liées au pétrole et au gaz. Le désengagement progressif de ces activités est un facteur important sur la trajectoire de réduction des émissions de CO 2 indirectes du portefeuille d’assurances d’ici à 2050. Mesures dans les activités de placement de capitaux

Dans les activités de placement de capitaux aussi, Helvetia s’engage à orienter son portefeuille en fonction des objectifs de l’accord de Paris sur le climat et vise un bilan carbone nul sur le plan des émissions indirectes d’ici à 2050. La compagnie d’assurance favorise ainsi une activité économique durable et, en particulier, faiblement émettrice de carbone. Afin d’agir durablement dans le domaine des placements de capitaux, Helvetia s’appuie sur les Principes pour l’investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies. Pour les mettre en œuvre, la compagnie d’assurance a défini à l’échelle du Groupe des approches et des directives de placement responsable, ainsi qu’une gouvernance claire. Opportunités dans le domaine des énergies renouvelables

Pour atteindre ensemble les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, il est essentiel de convertir la filière énergétique à des pratiques permettant de réduire les émissions de CO 2 , voire de les éviter autant que possible. Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia, souligne: «En tant que compagnie d’assurance, nous pensons sur le long terme et nous nous engageons pour un avenir durable. En même temps, nous prenons au sérieux la question de la sécurité énergétique. C’est pourquoi notre stratégie climatique favorise l’indispensable transition vers une énergie décarbonée.» Pour Helvetia, développer des solutions d’assurance pour la production d’énergie renouvelable et les infrastructures nécessaires à cet effet représente également une possibilité de contribuer à l’atténuation du changement climatique, tout en tirant profit d’opportunités commerciales. La compagnie d’assurance a ainsi mis sur pied une équipe de collaborateurs spécialisés et s’est bien positionnée sur ce marché: plus de 25% des affaires dans le portefeuille d'électricité d'Helvetia proviennent déjà de projets et d’infrastructures de production d’énergie renouvelable. Un aperçu détaillé des mesures de politique commerciale dérivées de la stratégie climatique et appliquées aux activités d’assurance et de placement est disponible sur le site web d’Helvetia. À partir de 2024, un rapport climatique complet présentera de manière transparente les progrès réalisés par Helvetia dans la perspective de la stratégie climatique. Retrouvez également des informations actuelles sur l’engagement d’Helvetia en matière de développement durable sur le site web d’Helvetia. Analystes Philipp Schüpbach

Responsable Investor Relations Téléphone: +41 58 280 59 23

investor.relations@helvetia.ch Médias Jonas Grossniklaus

Responsable Corporate Communications Téléphone: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia.ch À propos du groupe Helvetia

Avec son siège social en Suisse, à Saint-Gall, le Groupe Helvetia est devenu depuis 1858 un groupe d’assurances prospère, qui compte plus de 12 000 collaborateurs et plus de 7 millions de clients. Il permet depuis toujours à sa clientèle de saisir des opportunités et de prendre des risques – Helvetia est là pour elle, quand il le faut. En tant que meilleure partenaire, Helvetia est présente partout où existent des besoins d’assurance. Elle propose des solutions d’assurance, de prévoyance et de placement avec un seul prestataire, ainsi que des produits et processus simples. Le Groupe Helvetia connaît son métier qui s’étend de l’assurance de téléphone portable à la couverture de la construction du tunnel de base du Gothard en passant par le placement à long terme de l’argent de ses clients. Helvetia élabore et exploite de nouveaux modèles d’affaires avec enthousiasme, et elle mène ses propres activités avec dynamisme, en étant tournée vers l’avenir. Elle agit avec prévoyance et responsabilité dans l’intérêt de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs, mais aussi de ses partenaires, de la société et de l’environnement.

En Suisse, Helvetia est le premier assureur suisse toutes branches. Sur le segment Europe, avec l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne, elle dispose d’un solide positionnement pour réaliser une croissance supérieure à la moyenne. Sur le segment Specialty Markets, Helvetia propose des couvertures spéciales et de réassurance sur mesure à l’échelle internationale. Avec un volume d’affaires de CHF 11,1 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2022 un résultat IFRS après impôts de CHF 614,4 millions. L’action d’Helvetia Holding AG s’échange à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Exclusion de responsabilité

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue allemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies uniquement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document.

Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rapport avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en oeuvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur.

Fin du communiqué aux médias