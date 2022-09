Helvetia voit son activité reculer au 1er semestre

Zurich (awp) - L'assureur Helvetia a affiché un ralentissement en première partie d'année, subissant notamment le contre-coup de la volatilité des marchés sur ses placements. La sinistralité s'est cependant améliorée. Le groupe vise un développement international de ses affaires.

Entre janvier et fin juin, le groupe st-gallois a vu son volume d'affaires se contracter de 2% sur un an à 6,8 milliards de francs suisses, avec un repli de 6,6% des primes brutes dans l'assurance-vie mais une hausse de 2,5% dans l'activité dommages et accidents, a-t-il annoncé jeudi dans son rapport d'étapes. Hors effet des devises, l'entreprise revendique cependant une progression de 1,1% des volumes.

Au niveau de la rentabilité, le ratio combiné net, qui mesure le rapport entre les coûts des sinistres et les charges d'exploitation par rapport aux primes, s'est par contre amélioré de 0,9 point à 93,6%. L'année dernière avait été marquée par une sinistralité particulièrement élevée, notamment suite aux inondations qui se sont abattues sur l'Allemagne et la Suisse.

"Le portefeuille a été résistant, compte tenu de la hausse de la pression inflationniste et de la normalisation de la sinistralité après la pandémie", a détaillé Helvetia dans un communiqué.

Quant aux résultat des placements, il a chuté dans le négatif à -546,3 millions, en raison de la mauvaise performance des marchés financiers au premier semestre, contre un résultat positif de 1,1 milliard un an plus tôt.

Le résultat avant impôts a donc chuté de 13,5% à 298,1 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net a atteint 219,5 millions (-16,3%).

Alors que le volume d'affaires est inférieur aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, le profit net dépasse les attentes du marché. Le ratio combiné net est, lui, très légèrement inférieur aux 93,2% anticipés en moyenne.

Devenir un acteur européen

Dans le cadre de sa stratégie "20.25", Helvetia veut économiser 100 millions de francs suisses par an et atteindre un ratio combiné entre 92% et 94%. Le dividende devrait croître ou rester stable. Selon le directeur général Philipp Gmür, l'entreprise "avance (...) à grand pas" dans la mise en oeuvre de cette stratégie.

Le groupe veut se développer en un "acteur européen de services financiers dans l'assurance et la prévoyance". Pour ce faire, l'assureur avait racheté en janvier 2020 pour 800 millions d'euros son homologue espagnol Caser, dont il possède désormais 80%. En juin, Helvetia avait par contre vendu l'assureur-vie ibérique Sa Nostra Vida, réduisant la part de l'assurance-vie dans l'activité d'ensemble et diminuant ainsi les besoins en fonds propres.

"Avec ces deux opérations, Helvetia renforce l'importance des activités non-vie et va davantage profiter dans ce domaine de la croissance dynamique de Caser", a estimé le groupe.

Helvetia s'est également lancé en mars dans l'assurance sur internet avec son offre Smile, d'abord introduite en Autriche.

