Jan Kundert devient responsable de la gestion des clients et du marché et membre de la direction Suisse

Jan Kundert reprendra la direction de la gestion des clients et du marché et deviendra membre de la direction d?Helvetia Suisse au 1 er août 2022. Il prendra la relève de Martin Tschopp qui a pris ses fonctions de CEO de MoneyPark en mai. Jan Kundert a acquis beaucoup d?expérience dans le secteur de l?assurance. Il est actuellement CEO de la société Européenne Assurances Voyages ERV , spécialiste de l?assurance des voyages, des loisirs et de la mobilité d?Helvetia.

Au 1er août 2022, Jan Kundert deviendra responsable de la gestion des clients et du marché et membre de la direction d?Helvetia Suisse. En tant que Chief Customer Officer, il est responsable de l?organisation des offres et des processus centrée sur le client, de la manière d?aborder la clientèle et du traitement du marché et ce, dans tous les domaines. La gestion des clients et du marché contribue ainsi, de manière essentielle, à la satisfaction des clients, à laquelle la stratégie helvetia?20.25 accorde une place centrale. Jan Kundert est également responsable du développement de nouveaux modèles commerciaux et partenariats.

Actuellement, la gestion des clients et du marché est dirigée ad interim par Martin Jara, CEO d?Helvetia Suisse, après le départ début mai de Martin Tschopp, l?ancien Chief Customer Office d?Helvetia Suisse pour MoneyPark (au sein du groupe Helvetia).

Un expert en assurance confirmé

Jan Kundert est un expert en assurance confirmé. Avant de travailler comme CEO d?ERV, il dirigeait les Partner & Corporate Sales chez Sanitas. Auparavant, il a assumé diverses fonctions en Suisse et à l?étranger chez Zurich et Axa. Il dispose notamment d?une bonne expérience de la gestion des partenaires et de l?écosystème, du traitement inter-canaux du marché et du développement d?entreprise. Jan Kundert est titulaire d?un diplôme de droit de l?université de Bâle et d?un Executive MBA de la IMD Business School.

«Avec Jan Kundert, Helvetia a pu recruter une personnalité dirigeante particulièrement efficace. Pendant les trois dernières années environ, Jan a marqué la transformation d?ERV en un fournisseur leader de solutions d?assurance dans les domaines des voyages, des loisirs et de la mobilité d?ERV. En dépit d?un environnement particulièrement difficile durant la pandémie, il a réussi à mener ERV sur la voie d?une croissance stable. Par ailleurs, je suis heureux que nous ayons pu assurer cette succession en interne. Jan est l?un des nombreux talents d?Helvetia, que nous souhaitons promouvoir en interne», explique Martin Jara, CEO d?Helvetia Suisse.