L’Helvetia Venture Fund investit dans Urban Connect, une start-up suisse pour la mobilité d’entreprise

L’Helvetia Venture Fund acquiert une participation minoritaire dans Urban Connect. La start-up suisse opère dans le domaine de la mobilité d’entreprise, avec une approche globale: les entreprises peuvent externaliser auprès d’Urban Connect l’ensemble de leur gestion de flotte de trottinettes électriques, vélos, vélos cargos, vélos électriques et voitures électriques. Urban Connect prend en charge l’acquisition et la gestion de la flotte d’entreprise, et les collaborateurs des entreprises affiliées peuvent réserver et débloquer les véhicules via une application propre à chaque société. En outre, l’utilisation des transports en commun est intégrée dans l’application. Urban Connect propose un tableau de bord qui garantit une grande transparence sur l’utilisation des véhicules, permettant ainsi d’optimiser la flotte et donc de réduire l’empreinte carbone de l’entreprise.

Un investissement dans la prochaine génération de la mobilité d’entreprise

L’investissement dans Urban Connect est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie helvetia 20.25, qui met l’accent sur l’accès à de nouveaux modèles économiques. Du point de vue de la clientèle entreprises les thèmes abordés ici sont notamment ceux de la commodité, de l’attractivité des employeurs et de la durabilité, qui jouent un rôle de plus en plus important. «Avec cette participation dans Urban Connect, l’Helvetia Venture Fund investit dans la prochaine génération de la mobilité d’entreprise. Il a ainsi l’occasion de monter à bord du navire dès le début, et d’intégrer dans ses propres produits et services les connaissances acquises sur les besoins de cette clientèle d’entreprises», explique Adrian Kollegger, responsable Non-vie Suisse et membre du Comité de direction Suisse d’Helvetia. Robert Ruttmann, cofondateur et CEO d’Urban Connect, commente à son tour l’opération: «Helvetia est pour nous plus qu’un investisseur. En tant que compagnie d’assurance, elle connaît les besoins changeants des grandes entreprises et de leur personnel, et offre ainsi une perspective supplémentaire précieuse pour notre stratégie.»

Avec ces nouveaux fonds, Urban Connect souhaite étendre encore sa présence, notamment en Suisse, et préparer son expansion à l’étranger.