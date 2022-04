Helvetia Holding AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

L'assemblée générale élit Thomas Schmuckli à la présidence du Conseil d'administration



29.04.2022 / 13:20



Communiqué de presse

Saint-Gall, le 29 avril 2022 Lors de l'assemblée générale ordinaire d'Helvetia Holding, les actionnaires ont élu Thomas Schmuckli à la présidence du Conseil d'administration. L'assemblée générale a également procédé à une nouvelle élection au Conseil d'administration en la personne de Luigi Lubelli. Toutes les propositions du conseil d'administration ont été acceptées. Après que l'assemblée générale d'Helvetia Holding SA s'est déroulée sans la participation physique des actionnaires au cours des deux dernières années, la 26e assemblée générale ordinaire a pu se tenir à l'Olma Messen de Saint-Gall. Les 1 810 actionnaires présents ayant un droit de vote (représentation de 64.8 pour cent du capital-actions) ont approuvé le rapport annuel, le bilan annuel et les comptes consolidés pour 2021. Ils ont également donné quitus au Conseil d'administration et à la Direction du groupe pour leur activité au cours de l'exercice écoulé. Dans son allocution, la présidente a demandé une prévoyance vieillesse sûre pour la Suisse

Dans son allocution, Doris Russi Schurter a souligné le besoin d'une réforme de la prévoyance vieillesse, laquelle est impérative et urgente en raison de l'évolution démographique. «Le défi est connu de très longue date: nous vivons toujours plus longtemps. La génération des baby-boomers part à la retraite. Cela nous coûte plus cher que ce que nous cotisons. Aussi parce que nous ne percevons presque plus d'intérêts», a expliqué Doris Russi Schurter, qui a aussitôt esquissé une solution: «Épargner davantage, payer un peu moins mais plus longtemps et travailler un peu plus longtemps.» Pour conclure, elle a déclaré: «La Suisse mérite une prévoyance vieillesse sûre.» Un début réussi pour la nouvelle période stratégique

Philipp Gmür, CEO du Groupe Helvetia, a informé l'assemblée générale sur le très bon exercice 2021. Grâce à une croissance rentable, une contribution substantielle de la société espagnole Caser et un excellente résultat des placements, Helvetia a vu son bénéfice et son volume d'affaires augmenter nettement. Helvetia s'est engagée avec succès dans la nouvelle période stratégique helvetia 20.25 et investit en particulier dans la commodité pour les clients. Ainsi, le modèle commercial de Smile, qui s'inscrit en plein dans la tendance du lifestyle numérique parmi les assureurs en Suisse, est une réussite telle qu'il doit désormais être étendu aux marchés des pays européens. Son lancement débute en Autriche. L'objectif est de faire de Smile le premier assureur en ligne sur ce marché d'ici la fin de la période stratégique. «L'exercice 2021 a été très fructueux pour Helvetia. Nous avons tenu toutes nos promesses. Avec la stratégie helvetia 20.25, nous poursuivons avec dynamisme le développement d'Helvetia, ainsi que le montrent les premiers exemples de mise en ?uvre de la stratégie», a déclaré le Philipp Gmür, CEO du groupe Helvetia. Augmentation de 10 pour cent des dividendes

L'assemblée générale a approuvé un dividende de CHF 5.50 par action (année précédente: CHF 5.00). Par cette augmentation de 10 pour cent, les actionnaires profitent du bon exercice 2021 ainsi que de l'acquisition réussie de Caser, deux facteurs dont découlent la progression du bénéfice et la capacité de versement de dividendes. Thomas Schmuckli élu président

Les actionnaires ont élu Thomas Schmuckli comme nouveau président. Thomas Schmuckli est depuis 2018 vice-président du Conseil d'administration d'Helvetia Holding SA. De plus, il dirige depuis 2019 le Conseil d'administration de Patria Société coopérative, actionnaire de référence d'Helvetia, mandat qu'il quittera le 13 mai 2022. Comme il avait été annoncé, Doris Russi Schurter, jusque-là présidente du conseil d'administration, ne s'est pas présentée à sa réélection en raison d'un coup du sort ayant frappé sa famille. Lors de l'assemblée générale, Thomas Schmuckli a rendu hommage à ses mérites et à son dévouement pour Helvetia: «Doris Russi Schurter a joué un rôle essentiel dans le développement d'Helvetia en lui permettant de devenir un prestataire de services financiers d'envergure européenne. Au nom de l'ensemble du Conseil d'administration, je remercie très chaleureusement Doris Russi Schurter pour toutes ces années de travail en faveur d'Helvetia». Luigi Lubelli vient renforcer le Conseil d'administration

Les actionnaires ont élu Luigi Lubelli comme nouveau membre du conseil d'administration. Luigi Lubelli vit en Espagne et possède une longue expérience opérationnelle et stratégique dans le secteur de l'assurance sur les marchés nationaux italiens et espagnols, importants pour Helvetia. En raison de la limitation de la durée du mandat des membres du conseil d'administration, Christoph Lechner ne s'est plus présenté à sa réélection. Approbation des rémunérations

