Le lauréat du Prix d’art Helvetia Bisso Yann Stéphane à la Liste Art Fair Basel 2024

Bisso Yann Stéphane a remporté le Prix d’art Helvetia 2023. Une distinction qui ouvre cette année les portes de la Liste Art Fair Basel à l’artiste, titulaire d’un master de la HEAD Genève, en lui offrant l’occasion d’y exposer ses œuvres. Dans un langage pictural singulier, entre paysages, portraits et moments abstraits, la peinture de Bisso Yann Stéphane fusionne souvenirs issus de son histoire personnelle, représentations d’un présent ressenti ainsi qu’espoirs et désirs futurs dans un espace onirique né de son imagination.

Né au Cameroun, Bisso Yann Stéphane interroge dans son travail la mémoire historique de sa double identité au travers de la construction picturale de paysages. Par le truchement de la peinture, il aborde des interrogations sociopolitiques particulièrement pertinentes et ouvre une perspective pleine de fraîcheur et très personnelle sur le genre classique de la peinture de paysages.

La peinture de Bisso Yann Stéphane se focalise sur un champ de tensions qui remonte à ses recherches sur la culture diasporique du philosophe et écrivain caribéen Édouard Glissant ainsi qu’à sa compréhension du concept de «créolisation». Édouard Glissant parle d’un espace intermédiaire et spirituel qui s’ouvre entre le lieu d’origine et un ancrage croissant dans de nouvelles zones géographiques.

«Les nuages sont des vagabonds»

Dans ses paysages, Bisso Yann Stéphane puise dans cet état onirique, entre mémoire et imagination. Il met ainsi en lumière une réflexion intime sur les thèmes de l’enracinement, de l’identité et de notre compréhension du lieu et du temps. Dans la série «Les nuages sont des vagabonds» exposée à la Liste Art Fair Basel, les mers de nuages sont au cœur des événements et se mêlent avec des vues sur l’horizon, des géants endormis, des enfants qui jouent, et un cygne semblant révéler un second visage. Les scènes individuelles ouvrent un regard sur une nature dans laquelle les lumières chaudes et le clair de lune rencontrent simultanément de vastes champs, des eaux glacées et de hauts murs.

Aide de départ dans le cadre de l’engagement en faveur de l’art

Helvetia Assurances décerne le Prix d’art pour encourager de jeunes artistes au début de leur carrière. Le Prix d’art d’Helvetia est donc destiné aux diplômé-e-s des hautes écoles spécialisées suisses dans le domaine des beaux-arts et des arts médiatiques. Ce prix est à double titre une aide de départ: en effet, outre une récompense de 15 000 francs, le lauréat ou la lauréate se voit offrir la possibilité d’exposer ses œuvres en solo à la foire d’art Liste Art Fair Basel et de les présenter ainsi à un cercle international de connaisseurs comme au grand public. Depuis sa première édition, en 1996, ce grand rendez-vous artistique a pour ambition de soutenir activement les galeries ainsi que les artistes de la nouvelle génération et leurs aînés.

Le Prix d’art Helvetia est un volet essentiel de l’engagement du groupe d’assurance international en faveur de l’art. Depuis 2004, il est décerné chaque année. Tout d’abord intitulé Prix d’art de Nationale Suisse, il a été rebaptisé Prix d’art Helvetia depuis la fusion entre Helvetia et Nationale Suisse. Également assureur d’art, Helvetia est à la tête d’une des plus grandes collections d’art contemporain suisse, dont l’histoire remonte à plus de quatre-vingts ans. La collection se compose essentiellement de peintures, de dessins et de photographies. Depuis 2015, Helvetia dispose de son propre espace d’exposition ouvert au public, le Foyer d’art. Fin mai 2024, le Foyer d’art Helvetia a ouvert de nouveaux espaces d’exposition sur le Campus Helvetia à Bâle. Y sont organisées soit des expositions thématiques, qui incluent les œuvres de sa propre collection, soit des présentations en solo d’artistes.