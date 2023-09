MoneyPark et Helvetia unissent leur force de vente et consolident leur position de leader

MoneyPark et Helvetia consolident leur position de leader dans le conseil et l’intermédiation d’hypothèques et de biens immobiliers. MoneyPark et Helvetia mettent en commun le potentiel de leur force de vente dans toute la Suisse. La clientèle profitera, sur plus de 30 sites, de la compétence de MoneyPark en matière d’hypothèques et d’immobilier, associée aux solutions d’assurance d’Helvetia. Plus d’un million de clientes et clients d’Helvetia en Suisse ont ainsi un accès direct aux prestations de MoneyPark.

MoneyPark et Helvetia ont pour objectif de renforcer leur position de leader du marché dans le courtage d’hypothèques et de biens immobiliers. Les deux entreprises prévoient de nettement augmenter le volume annuel d’hypothèques, qui s’élève aujourd’hui à plus de CHF3milliards, au cours des cinq prochaines années. La puissance commerciale combinée de MoneyPark et d’Helvetia sera utilisée à cet effet, sous réserve du résultat de la consultation des collaborateurs de MoneyPark et de l’approbation de l’autorité de surveillance. Le réseau de distribution de MoneyPark pour le courtage hypothécaire et immobilier sera intégré à la distribution d’Helvetia et étendu afin de réaliser la croissance visée. Les services à la clientèle continueront d’être fournis sous la marque bien établie MoneyPark, aussi bien dans les MoneyPark Flagship Stores de Zurich, Lausanne et Genève que dans les Shops MoneyPark des agences générales d’Helvetia. Cela permet à MoneyPark et à Helvetia de collaborer encore plus efficacement et d’exploiter encore mieux les potentiels de clients et de partenaires existants et nouveaux.

La combinaison d’une expertise de premier rang en immobilier et d’un vaste réseau de distribution

Les clientes et clients d’Helvetia bénéficieront à l’avenir d’un conseil hypothécaire et immobilier personnalisé indépendant dans leur région grâce à l’accès direct à l’offre hypothécaire de plus de 150 partenaires de MoneyPark. Cette offre pourra être directement liée aux solutions de prévoyance et d’assurance d’Helvetia. Les clientes et clients de MoneyPark ont accès à la compétence d’Helvetia en matière de prévoyance et d’assurance choses. La clientèle de finovo, une filiale de MoneyPark pour la distribution de produits et la prestation de services, ne sera pas affectée par le projet.

En plus d’une collaboration plus étroite et d’une meilleure exploitation des potentiels de vente dans les domaines de la couverture, de la prévoyance et de la propriété du logement, le projet vise également une augmentation de l’efficacité. La mise en commun des ressources permettra de réaliser des synergies de coûts de l’ordre de CHF6 à 8millions à partir de 2024, ce qui entraînera probablement la suppression de 25 à 30postes au niveau des fonctions d’assistance. Les deux plateformes pour clients finaux Helvetia ImmoWorld et MoneyPark seront fusionnées. Helvetia procédera dans son résultat semestriel à une correction de valeur d’environ CHF 27 millions sur sa participation dans MoneyPark.

Martin Jara, CEO d’Helvetia Suisse, voit de grands avantages dans cette nouvelle organisation: «Je me réjouis de la future collaboration encore plus étroite avec les collègues de MoneyPark. L’association de l’expertise immobilière de pointe de MoneyPark et du vaste réseau de distribution d’Helvetia est la bonne réponse à cet environnement exigeant. Elle nous permet de saisir de nouvelles opportunités de croissance sur le marché suisse et d’offrir à notre clientèle un conseil et un accompagnement exhaustifs et d’un seul tenant sur les thèmes de la couverture, de la prévoyance et de la propriété du logement. Par le biais de ce projet, nous entendons poursuivre le développement de notre écosystème Home et renforcer les activités génératrices de commissions, conformément aux objectifs de la stratégie helvetia20.25.»

Avantages pour les partenaires de MoneyPark dans le domaine hypothécaire

MoneyPark créera ainsi de nouvelles possibilités pour développer sa plate-forme de produits et de services leader dans le domaine du conseil hypothécaire et en immobilier indépendant. En outre, plus d’un million de clientes et clients d’Helvetia auront accès aux partenaires de MoneyPark en matière de financements. Martin Tschopp, CEO de MoneyPark: «Nos partenaires profiteront de la croissance combinée de MoneyPark et d’Helvetia. En même temps, cette démarche stratégique nous permettra de développer des produits et services nouveaux et innovants pour nos partenaires dans les domaines B2B et B2B2C.»